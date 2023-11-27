Zam oranı sonrası MTV için uyarı: 'Bütçenizi şimdiden ona göre ayarlayın'

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak yeniden değerleme oranında bir indirim beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Bingöl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:



"2024 merkezi yönetim bütçesine baktığımızda maalesef MTV’de daha önceki yıl ve bu yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanının bir indirim yetkisi kullanmayacağı kanaatine varıyoruz. Yani önümüzdeki yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi için uygulanacak yeniden değerleme oranında (%58,46) bir indirim beklemeyiniz, bütçenizi şimdiden ona göre ayarlayınız."

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma ve yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.