Zam teklifi memnun etmedi: Memurlar iş bıraktı

8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde henüz uzlaşma sağlanmazken, hükümetin zam teklifini yetersiz bulan memurlar bugün iş bırakma eylemi yapıyor.

Ulaştırma hizmet kolundaki çalışanların; taleplerini dile getirmek ve emeklerinin karşılığını almak için başlattığı iş bırakma eylemi sonrası İzmir Banliyösü İZBAN, bugünkü seferlerini iptal etti.

İZBAN'ın X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz."

Ayrıca iş bırakma eylemi nedeniyle TCDD Taşımacılık bünyesindeki Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te tren seferleri iptal edildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: İş bırakıyor, Ankara'da buluşuyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sürecinde verilen tekliflerin gelir adaletini ve ücret dengesini sağlamadığını belirterek, bugün memurların ülke genelinde iş bırakacağını duyurmuştu.

Yalçın, "Ülke genelinde iş bırakıyor, emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz için kamu görevlileri, emeklileri, emekçiler olarak Ankara'da buluşuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Hükümetin zam teklifi neydi?

Hükümet ilk yaptığı teklifinde 2026'nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 zam, 2027 yılı için ise her iki dönem yüzde 4 artış teklif edilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, cuma günü yaptığı ara müzakere sonrası taban aylığa 1000 liralık ek artış teklif ettiklerini duyurdu.

Toplu sözleşme sürecinde son tarih 31 Ağustos

Toplu sözleşme süreci en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak. Bu tarihe kadar anlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek ve alınacak karar bağlayıcı olacak.

2026 ve 2027 yıllarında geçerli olacak zam oranları, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek. Görüşmelerin sonucu toplamda 6,5 milyon kişiye yansıyacak.