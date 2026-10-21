Zamanaşımına uğrayan paranızı geri alabilirsiniz: SPK başvuru şartlarını açıkladı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), zamanaşımına uğraması nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) bünyesine ve Takasbank nezdinde yatırımcılar adına açılan hesaplara aktarılan emanet ve alacakların iadesine ilişkin başvuru esaslarını açıkladı.

SPK’nin 20 Ekim 2026 tarihli bülteninde yer alan düzenleme, iade başvurularının e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılamadığı durumlarda uygulanacak usul ve esasları kapsıyor.

Kimler başvuruda bulunabilecek?

Düzenleme kapsamında müşterek hesap sahipleri, vekiller, mirasçılar, vasiler, kayyumlar ve tüzel kişi yetkilileri başvuru yapabilecek. Bu grupların dışında kalan ve e-Devlet üzerinden başvurulamayan özel durumlar ise YTM Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak.

Başvuru nasıl yapılacak?

Elektronik ortamda başvuru yapılamaması halinde hak sahiplerinin YTM’nin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurması gerekiyor. Islak imzalı formun, gerekli belgelerle birlikte iadeli taahhütlü posta yoluyla veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığında YTM’nin merkez adresine gönderilmesi zorunlu olacak.

Başvurularda istenecek belgeler, başvuru sahibinin durumuna göre değişecek.

Mirasçılardan hangi belgeler istenecek?

Mirasçıların başvurularında şu belgelerin sunulması gerekiyor:

Güncel mirasçılık belgesi

Veraset ve intikal vergisi borcunun ödendiğini veya bu konuda ilişik bulunmadığını gösteren vergi dairesi yazısı

Tüm mirasçıların ödemenin mirasçılık belgesindeki paylar oranında yapılmasına rıza gösterdiğine ilişkin ıslak imzalı beyan veya ilgili şartları karşılayan kesinleşmiş mahkeme kararı

Vekil aracılığıyla yapılan başvurularda ise noter onaylı vekaletname ve vekilin kimlik fotokopisi istenecek. Vekaletnamede, alacağın tahsiline veya iadesine ilişkin gerekli yetkinin açıkça bulunması gerekecek.

Vasi veya kayyum başvurularında kesinleşmiş mahkeme kararı ve kimlik fotokopisi sunulacak. Tüzel kişi yetkililerinden kimlik fotokopileri, güncel imza sirküleri ve ticari faaliyeti olan şirketler için vergi levhası ile son altı ay içinde alınmış faaliyet belgesi istenecek.

Müşterek hesap sahiplerinin ise kimlik fotokopilerini ve hesap paylarına itirazları bulunmadığını gösteren ıslak imzalı beyanı başvuruya eklemesi gerekecek.

Eksik belge için 30 gün süre verilecek

YTM, gerekli gördüğü durumlarda başvuru sahibinden veya ilgili yatırım kuruluşundan ek bilgi ve belge talep edebilecek. Eksik ya da yanlış bilgi içeren başvuruların düzeltilmesi için başvuru sahibine 30 gün süre tanınacak.

Bu süre içinde istenen belgelerin sunulmaması veya eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılabilecek. Başvurunun işlemden kaldırıldığı, gerekçesiyle birlikte hak sahibine veya başvurana bildirilecek.

Para ve yatırım araçları nasıl iade edilecek?

İade edilecek sermaye piyasası araçları, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki hesaplarda bulunan bakiyeler üzerinden, iade tarihine kadar aktarılmış bedelsiz paylarla birlikte aynen teslim edilecek. Nakit alacaklar ise ilgili mevzuatta belirtilen nema tutarıyla birlikte iade edilecek.

Yabancı para cinsinden emanet ve alacaklar, hak sahibinin talebi üzerine iade gününde Takasbank tarafından uygulanan döviz alış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek ödenebilecek. Yabancı paranın aynen iadesinin istenmesi halinde transfer masraflarının karşılanması gerekecek.

İadenin yapılacağı hesabın Türkiye’de yerleşik bir banka veya aracı kurumda açılmış olması şartı aranacak. Hak sahiplerinin onay vermesi halinde tutarlar hak sahiplerinden birinin veya vekilin hesabına da aktarılabilecek.

SPK bültenine göre yeni başvuru esasları, iade taleplerinin e-Devlet üzerinden alınmaya başlanmasıyla yürürlüğe girecek. Başvuruların başladığı YTM’nin internet sitesinden duyurulacak.