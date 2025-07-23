  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Zambiya ile Çin arasında 2 milyar dolarlık anlaşma
Takip Et

Zambiya ile Çin arasında 2 milyar dolarlık anlaşma

Zambiya ve Çin, enerji ve tarım alanlarında toplam 2 milyar dolarlık yatırım öngören, petrol rafinerisi ve tarımsal sanayi merkezi projelerini kapsayan iki mutabakat zaptı imzaladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zambiya ile Çin arasında 2 milyar dolarlık anlaşma
Takip Et

Zambiya Endüstriyel Kalkınma Şirketi'nden (IDC) yapılan açıklamada, Zambiya Uluslararası Yatırım Konferansı kapsamında, IDC'nin petrol rafinerisi ve tarımsal sanayi merkezi kurulumu projeleri için Çin'den 2 firmayla mutabakat zaptı imzaladığı duyuruldu.

İmza töreninde, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema ve Çin'in Lusaka Büyükelçisi Han Jing de hazır bulundu.

1,1 milyar dolarlık petrol rafinerisi

Enerji alanında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, ülkenin en büyük şehirlerinden Ndola'da toplam 1,1 milyar dolarlık yatırımla, ham petrol rafinerisi ve elektrik santrali kurması planlanıyor.

Günde yaklaşık 60 bin varil üretim kapasitesine sahip olacak bu tesis, Zambiya'nın tüm akaryakıt ihtiyacını karşılamasının yanı sıra komşu ülkelere akaryakıt ihracatı gerçekleştirilmesi potansiyeli taşıyor.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde inşasına başlanması planlanan tesisin, 2026'dan itibaren faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Proje ayrıca LPG dolum ve bitüm üretim tesisleri ile 130 megavatlık üretim kapasitesine sahip bir elektrik santralini de içeriyor.

900 milyon dolarlık tarımsal sanayi merkezi projesi

Tarım alanında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, Batı eyaletindeki Limulunga ilçesinde yaklaşık 900 milyon dolarlık yatırımla, tarımsal sanayi merkezi kurulması planlanıyor.

Tarım ilaçları ve ilgili kimyasalların üretimine odaklanan bu proje, ayrıca bölgede manyok üretimini artırmayı hedefliyor.

Projenin endüstri ve tarım alanında 21 binden fazla kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

ABD'de ikinci el konut satışları beklentilerin altındaABD'de ikinci el konut satışları beklentilerin altındaKüresel Ekonomi

 

Rusya'da dijital ruble 2026'dan itibaren kullanıma sunulacakRusya'da dijital ruble 2026'dan itibaren kullanıma sunulacakKüresel Ekonomi

 

Ekonomi
Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme: İşveren ikinci 6 ayda enflasyon oranında artış teklifini geri çekti
Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
İSO Başkanı Bahçıvan: Şirketlerin finansal dayanıklılığı zayıflıyor
Şirketlerin finansal dayanıklılığı zayıflıyor
IBAN’lar değişiyor! Hesabı olanlara uyarı geldi
IBAN’lar değişiyor! Hesabı sahiplerine uyarı geldi
Sözleşmeli personele de 'yarı zamanlı çalışma hakkı' çağrısı
Sözleşmeli personele de 'yarı zamanlı çalışma hakkı' çağrısı
ASELSAN, SSB ile 169,72 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
ASELSAN, SSB ile 169,72 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek! Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak
2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek! Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak