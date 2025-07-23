Zambiya ile Çin arasında 2 milyar dolarlık anlaşma

Zambiya Endüstriyel Kalkınma Şirketi'nden (IDC) yapılan açıklamada, Zambiya Uluslararası Yatırım Konferansı kapsamında, IDC'nin petrol rafinerisi ve tarımsal sanayi merkezi kurulumu projeleri için Çin'den 2 firmayla mutabakat zaptı imzaladığı duyuruldu.

İmza töreninde, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema ve Çin'in Lusaka Büyükelçisi Han Jing de hazır bulundu.

1,1 milyar dolarlık petrol rafinerisi

Enerji alanında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, ülkenin en büyük şehirlerinden Ndola'da toplam 1,1 milyar dolarlık yatırımla, ham petrol rafinerisi ve elektrik santrali kurması planlanıyor.

Günde yaklaşık 60 bin varil üretim kapasitesine sahip olacak bu tesis, Zambiya'nın tüm akaryakıt ihtiyacını karşılamasının yanı sıra komşu ülkelere akaryakıt ihracatı gerçekleştirilmesi potansiyeli taşıyor.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde inşasına başlanması planlanan tesisin, 2026'dan itibaren faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Proje ayrıca LPG dolum ve bitüm üretim tesisleri ile 130 megavatlık üretim kapasitesine sahip bir elektrik santralini de içeriyor.

900 milyon dolarlık tarımsal sanayi merkezi projesi

Tarım alanında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, Batı eyaletindeki Limulunga ilçesinde yaklaşık 900 milyon dolarlık yatırımla, tarımsal sanayi merkezi kurulması planlanıyor.

Tarım ilaçları ve ilgili kimyasalların üretimine odaklanan bu proje, ayrıca bölgede manyok üretimini artırmayı hedefliyor.

Projenin endüstri ve tarım alanında 21 binden fazla kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.