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Zamda asgari ücret fırsatçılığı: Ürünlere yüzde 10'a varan zam

Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ederken bazı üreticiler ürünlere zam yapmaya başladı. Birçok üründe yüzde 10'a varan artışlar oldu.

Haber Merkezi
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Zamda asgari ücret fırsatçılığı: Ürünlere yüzde 10'a varan zam
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Asgari ücret zammıyla ilgili tartışmalar fırsatçıları harekete geçirdi. Kulislerde konuşulan zam oranlarını duyan fırsatçılar şimdiden ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını arttırdı. Sözcü Gazetesi'ne konuşan iş insanları, “Asgari ücrete yüzde 25-30 civarında zam gelmesi bekleniyor. Bazı üreticiler işçilik maliyetlerindeki artışı ürünlerine yeni yılda tümden yansıtmak yerine bugünden taksitli zamlar yapmaya başladılar” dediler.

İlk etapta bu ay yüzde 10’luk zamların yapıldığını söyleyen iş insanları, asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı önümüzdeki aralık ayında yüzde 10 civarında ikinci parti zammın yapılmasının planlandığını kaydetti.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

İş insanları, belirlenecek yeni asgari ücrete göre de ocak ayında ve gerekli görülmesi halinde şubat ayında iki zammın daha gündeme gelebileceğini belirttiler.

İş insanları, şunları söyledi:
“Bütün firmaların zamma başladığını söyleyemeyiz. Ancak şimdiden zam yapmaya başladığını bildiğimiz çok sayıda firma var. Gündeme gelen zam oranları özellikle küçük işletmeleri çok korkutuyor. Asgari ücret için 30 bin liralar, 35 bin liralardan bahsediliyor. Bu rakamların olacağını düşünmüyoruz. Ancak daha yüksek bir asgari ücret belirleme konusunda karar vericileri etkileyeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl seçimin olmaması bizim için en büyük şans.”

İş dünyasının asgari ücret talebi: 22 bin TL'yi aşmasın

İş insanları, yeni asgari ücretin 21 bin lira olmasını, 22 bin lirayı aşmamasını istiyor.

 

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