Zamlar okul çantasını da vurdu, maliyet 3 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yüksek enflasyon ve fahiş zamlar, yaklaşan okul dönemi ile birlikte kırtasiye malzemelerini de vurdu. Bu yıl okul sırasına oturacak birinci sınıf öğrencisinin en temel ürünlerini içeren okul çantasının maliyeti 1.625 liradan başlıyor. Bir velinin geçen yıl aynı liste için 1.053 lira ödemesi gerekiyordu.

Yüzde 30-60 oranında zam

Geçen yıl ile bu yılı kıyasladıklarında, genel olarak ürün bazında yüzde 30 ile 60 fiyat artışı olduğunu ifade eden Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Genel Sekreteri İrem Özkal, “Bu yıl bir çanta ortalama 1.625 ile 1800 lira arasında dolacak. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Tüketicinin, talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor” dedi.

Özkal, toplam 22 kalemden oluşan ve her üründen 1 adet seçilerek yapılan listenin bu yıl 1.625 lira gibi bir maliyeti ortaya çıkardığını kaydetti.

Sırt çantası 500 TL

TÜKİD tarafından hazırlanan listede geçen yıl 15 lira olan 60 yapraklı yazı defteri bu yıl 28 lira olarak fiyatlanırken 12’li kurşun kalemin fiyatının 44 liradan 57 liraya, oyun hamurunun fiyatının 50 liradan 75 liraya, sırt çantasının fiyatının 300 liradan 500 liraya, beslenme çantasının fiyatının ise 90 liradan 170 liraya çıktığı görülüyor.

3 bin TL’ye kadar çıkabiliyor

Temel ihtiyaçları barındıran listedeki ürünlerin kalitesine ve velilerin tercihine göre maliyetin artacağını kaydeden TÜKİD Genel Sekreteri İrem Özkal, ürün sayısı arttıkça ve seçilen malzemeler değiştikçe aynı listenin maliyetinin de yükseldiğine dikkat çekti.

Özkal bu noktada maliyetin 3 bin liraya kadar çıkabildiğine dikkat çekerek, “Bir sırt çantasını 400 liraya da alabilirsiniz 1.000 liraya da. Bu tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre değişir” değerlendirmesini yaptı.

"Güvenilir ürünleri tercih edin"

9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde velilerin kırtasiye alışverişlerinde ürün güvenilirliğine dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulanan Özkal, sözlerine şöyle devam etti:

“Kırtasiye ürünlerinin neredeyse tamamı testlerden geçiyor. Velilerin de ürünleri alırken güvenilir ürünleri tercih etmesi çok önemli. Tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalı. Ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olan, yani bir kimliği olan ürünleri tercih etmeliler.”