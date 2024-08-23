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Zamlardan okul çantası da nasibini aldı! Maliyeti 3 bin liranın üzerine çıktı

Yeni eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken, okul masrafları da arttı. Geçen yıl 1.674 lira olan bir okul çantasını doldurma maliyeti, bu yıl 3 bin liranın üzerine çıktı.

Haber Merkezi
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Zamlardan okul çantası da nasibini aldı! Maliyeti 3 bin liranın üzerine çıktı
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Okulların açılmasına kısa bir süre kala, Türkiye’deki 21 milyon öğrenci ve 1 milyon 300 bin öğretmen için yeni eğitim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yüksek enflasyon ve aşırı zamlar, kırtasiye malzemelerini de etkisi altına almış durumda. Temel malzemelerden oluşan bir okul çantasını doldurmanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 83 oranında arttı. Okul masraflarının geldiği nokta ise aileleri kara kara düşündürüyor. Sözcü'nün haberine göre geçen yıl bir okul çantasını doldurabilmenin maliyetinin 1.674 liraya olduğunu anımsatan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, söz konusu rakamın bu yıl ise 3.066 lira kadar çıktığının altını çizdi. Sarıgül, “Bu yıl veliler için daha da zor geçecek” diyerek okul masraflarında yaşanan artışa dikkat çekti.

2 yılda yüzde 200 zam

“Okul servisinden kıyafetine, kırtasiye malzemesinden beslenme çantasına kadar büyük artışlar var” ifadelerini kullanan CHP’li Sarıgül, “Zamlar aileleri kara kara düşündürüyor. Vatandaşın küfesine ağır bir yük de okul masraflarından geldi. Kırtasiye malzemeleri bir yılda yüzde 83, son 2 yılda ise yüzde 200 zamlandı” diye konuştu. “Bir defter 2022 yılında 12 lirayken 2023 yılında 25 lira, bugün ise 40 lira oldu” açıklamasını yapan Sarıgül, “Çocuklarının iyi bir eğitim alması için çırpınan aileler her geçen gün daha da zorlanıyor. Okul çantasını doldurmanın maliyeti geçen yıl 1.674 liraydı, bu yıl 3.066 lira oldu” dedi

Okul alışverişlerinin başlamasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı da kırtasiyelerde denetimlerini sıklaştırdı.

Eğitim masrafları fahiş oranlarda arttı

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Eğitim masrafları fahiş oranlarda arttı, enflasyon ezip geçiyor. Fahiş artış hem aile bütçesini hem de çocukların eğitim hakkını zedeliyor, tehdit ediyor” dedi. “Eğitim materyallerinin fiyatlarının kontrol altında tutulması, temel ihtiyaçların devlet tarafından karşılanması ve okullarda velilerden kayıt ücreti talep edilmesi yasaklanmalı” ifadelerini kullanan Özbay, “Eğitimin her çocuğun hakkı. Kabus gibi ekonomik tablo yüzünden eğitimden geri kalan her çocuk, ülkenin geleceğini etkiliyor” diye konuştu.

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