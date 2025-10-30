Zara indirimleri ne zaman? Alışveriş çılgınları dört gözle bekliyor! İşte Zara indirim günleri...

Geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi bu sene Inditex bünyesindeki markalar, sezon ürünlerini uygun fiyatlarla satışa sunarak alışveriş çılgınlarına dev avantajlar sağlayacak. Peki, Zara 2025 indirimleri ne zaman başlayacak? Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius mağazalarında indirimler hangi tarihte uygulanacak? İşte 2025 Inditex indirim günleri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde sizlerle...

Zara indirimleri ne zaman?

Alışveriş tutkunlarının dört gözle beklediği Zara indirim dönemi için geri sayıma geçildi. Kasım ayının kendini iyice belli etmesiyle beraber, her yıl büyük ilgi gören Inditex indirim tarihleri tekrardan gündeme geldi. 2025 sonbahar sezonuna girilirken, Zara’nın da içinde yer aldığı dev moda grubu Inditex, bu sene de Black Friday (Muhteşem Cuma) kampanyalarına hazırlıklarına devam ediyor.

Kasım indirimleri yani efsane cuma indirimleri Kasım ayının son Cuma günü yani 28 Kasım Cuma günü başlıyor.

Bu tarihlerden önce, İnditex grubuna ait Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius indirimleri satışa sunmaya başlayacak. Asıl büyük indirimlerin ise 28 Kasım Cuma günü yapılması bekleniyor.

Zara indirim günleri

Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho mağaza indirimleri çoğunlukla çevrimiçi indirimlerden bir gün sonra start alıyor. 28-29 Kasım tarihlerinde mağaza indirim tarihlerinin müşterilere duyurulması şimdiden beklentiler arasında.

Inditex grubu kimin hangi markaları var?

Inditex Grubu, dünyanın en büyük moda perakende firmalarından biridir ve merkezi İspanya’nın Arteixo (Galicia) kentinde bulunur. 1985 senesinde Amancio Ortega tarafından hayata geçirilen grup, bugün global çapta binlerce mağazasıyla hizmet vermektedir. Inditex’in temel başarısı, hızlı moda anlayışıyla koleksiyonlarını kısa sürede yenileyebilmesi ve trendlere hızla uyum sağlamasıdır.

Grup çatısı altında pek çok ünlü marka bulunur. Zara ve Zara Home (giyim ve ev dekorasyonu), Pull&Bear (genç moda), Bershka (trend odaklı genç giyim), Stradivarius (kadın modası), Massimo Dutti (klasik ve zarif tarz), Oysho (iç giyim ve spor giyim) ve Lefties (uygun fiyatlı moda).

Inditex, bu markalar vasıtasıyla 200’den fazla ülkede hem çevrimiçi hem de fiziksel mağazalarla büyük bir müşteri portföyüne erişmektedir.