Zayıf ABD verisi doları vurdu, altın ve euroyu yükseltti
ABD'de tarım dışı istihdamın temmuzda beklenen artışın aksine 23 bin kişi azalması, Fed'in faiz artıracağı beklentilerini zayıflattı. Dolar endeksi gerilerken ons altın 4.370 dolarla 17 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü, euro ise 7 haftanın zirvesine çıktı.
ABD'de temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentilerinin çok altında kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin beklentileri zayıflatırken dolar üzerinde satış baskısı oluşturdu. Doların gerilemesiyle altın ve euroda güçlü yükseliş görüldü.
Temmuz ayında 75-85 bin kişi arasında artması beklenen tarım dışı istihdamın 23 bin kişi azaldığının açıklanması piyasalarda sürpriz yarattı.
Ons altın 17 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyede
İstihdam verisinin ardından altına yönelik alımlar hızlandı. Ons altın 4.370 dolara yükselerek 17 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Ons altındaki günlük yükseliş yüzde 3'ü aşarken haftanın başından bu yana kaydedilen değer kazancı yüzde 8'i aştı.
Kapalıçarşı'da gram altın da 6.678 TL'ye yükseldi. Gram altında günlük artış yüzde 2,40, haftalık yükseliş ise yüzde 8,86 seviyesinde gerçekleşti.
Dolar endeksi geriledi
Beklentileri sert şekilde ıskalayan istihdam verisi, Fed'in faiz artırımına yönelik piyasa beklentilerinin azalmasına neden olurken dolar küresel para birimleri karşısında değer kaybetti.
Dolar endeksi (DXY) yüzde 0,43 düşüşle 99,49 seviyesine geriledi.
Dolar/TL ise veri öncesinde 47,7050 civarında bulunurken, sonrasında 47,7033 seviyesinde işlem gördü.
Euro 7 haftanın zirvesini gördü
Dolardaki zayıflama euroya da destek verdi. Euro/dolar paritesi yüzde 0,42 yükselerek 1,15712 seviyesini gördü.
Böylece euro, dolar karşısında son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.