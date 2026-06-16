Zayıflama ilaçlarının yan etkisi: Pizza Hut 2,7 milyar dolara satılıyor

Pizza Hut’ın sahibi Yum Brands, fast-food sektöründe artan rekabet ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama nedeniyle pizza zincirini toplam 2,7 milyar dolar karşılığında satacağını açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Pizza Hut’ın Çin ana karasındaki faaliyetleri 1,2 milyar dolar karşılığında Yum China tarafından satın alınacak.

Reuters'a göre zincirin geri kalan küresel operasyonları ise 1,5 milyar dolar karşılığında özel sermaye şirketi LongRange Capital’a devredilecek.

Oksijen'in Reuters'dan derlediği habere göre satış kararı, Yum Brands’in mayıs ayında LongRange Capital ile münhasır görüşmelere başlamasının ardından geldi. Şirket o dönemde Pizza Hut için olası satış da dahil olmak üzere stratejik seçenekleri değerlendirdiğini duyurmuştu.

Pizza Hut son yıllarda Yum Brands’in diğer hızlı servis restoran markaları, özellikle Taco Bell karşısında daha zayıf bir performans sergiledi.

Şirket, büyüme hızının yavaşlaması ve pazar payı kaybı nedeniyle zincirin geleceğine ilişkin farklı seçenekleri gündemine almıştı.

Zayıflama ilaçları fast-food sektörünü yavaşlattı

Fast-food sektörü genelinde ise talepte süregelen bir zayıflık yaşanıyor. Sektör, kilo verme amaçlı kullanılan GLP-1 ilaçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin daha sağlıklı gıdalara yönelmesinin etkilerini hissediyor.

Bunun yanında yüksek enflasyon, tüketici güvenindeki gerileme ve artan gıda maliyetleri de özellikle ABD’de faaliyet gösteren pizza zincirleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

Sektör oyuncuları bir yandan yükselen emtia maliyetleriyle mücadele ederken diğer yandan tüketicilerin harcamalarını kısmalarından olumsuz etkileniyor.

Yum Brands, satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pizza Hut’ın mülkiyetini devredecek olsa da KFC ve Taco Bell markalarının işletmesini sürdürmeye devam edecek.