Zengezur Koridoru’nda kapsam büyüyor: Enerji ve fiber hatları gündemde

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin ana karası ile Nahçıvan’ı birbirine bağlaması planlanan Zengezur Koridoru’nun ulaşımın yanı sıra enerji ve iletişim altyapısında da kullanılabileceğini belirtti.

Azerbaycan Devlet Televizyonuna (AZTV) konuşan Aliyev, koridorun açılmasına yönelik süreç ve bölgede sürdürülen altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan’ın ana bölümü ile Nahçıvan arasında doğrudan bağlantı kurulmasının uzun yıllardır hedeflendiğini dile getiren Aliyev, “Artık hedefimize çok yaklaştık.” dedi.

“TRIPP projesinin uygulanmasına başlandı”

İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından imzalanan üçlü bildiride söz konusu ulaşım bağlantısına ilişkin hüküm bulunduğunu hatırlatan Aliyev, aradan geçen beş yılda Ermenistan tarafından koridorun açılması yönünde somut adım atılmadığını savundu.

Aliyev, 8 Ağustos 2025’te ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen zirvenin ardından konunun çözüme kavuşturulduğunu belirterek “TRIPP” adı verilen projenin uygulanmaya başladığını ifade etti.

Azerbaycan’ın savaşın hemen ardından bölgedeki kara ve demir yollarını yeniden inşa etmeye başladığını aktaran Aliyev, Nahçıvan yönündeki çalışmaların sürdüğünü söyledi. Azerbaycan tarafındaki demir yolunun gelecek yıl Ermenistan sınırına ulaşmasının planlandığını bildirdi.

Yıllık 15 milyon ton yük hedefi

Koridor üzerinden yılda en az 15 milyon ton yük taşımayı hedeflediklerini açıklayan Aliyev, projenin başlangıçta yalnızca bir ulaşım güzergâhı olarak değerlendirildiğini ancak artık daha geniş bir altyapı projesine dönüştüğünü söyledi.

Azerbaycan ana karasından Nahçıvan’a, Ermenistan üzerinden elektrik iletim hattı kurulmasına yönelik projenin hazır olduğunu belirten Aliyev, Cebrayıl’da yüksek miktarda elektrik aktarımı için büyük bir trafo merkezi inşa edildiğini kaydetti.

Aliyev, elektrik direklerinin Ermenistan’da kurulabileceği noktaların Azerbaycanlı uzmanlar tarafından belirlendiğini aktararak Erivan yönetiminden de bu konuda adım beklediklerini dile getirdi.

Türkiye ve Avrupa’ya uzanan enerji hattı

Azerbaycan’ın mevcut enerji hatlarının Rusya, İran ve Gürcistan’a, Gürcistan üzerinden de Türkiye’ye bağlandığını anlatan Aliyev, Ermenistan’dan Nahçıvan’a, oradan Türkiye ve Avrupa’ya uzanacak yeni bir enerji koridorunun bölgesel enerji güvenliğine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Ermenistan’ın enerji üretiminde büyük ölçüde nükleer santrale dayandığını belirten Aliyev, santralin ilerleyen yıllarda kapatılması durumunda ülkenin enerji sorunuyla karşılaşabileceğini savundu. Planlanan hattın böyle bir durumda Ermenistan’ın enerji sistemini destekleyebileceğini söyledi.

Aliyev, Zengezur Koridoru’nun geleceğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu proje yalnızca demir yolu ve kara bağlantısından oluşmayacak. Buradan fiber optik kablo ve elektrik hatları, gelecekte ihtiyaç duyulması halinde petrol ve doğal gaz boru hatları da geçebilir.”