Zengezur Koridoru'nda tarihi adım: 110 milyar liralık demiryolu projesinde ilk kazma vuruluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün düzenlenecek törenle temeli atılacak olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın yatırım bedelinin yaklaşık 110 milyar lira olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün temeli atılacak olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi'nin hem bölgesel ticaret hem de ülke ekonomisi için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

"Bu kaynak, ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlayacak"

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, hattın Zengezur Koridoru'nun en hayati ayaklarından birini oluşturacağını vurgulayarak, "Proje için daha önce 2,4 milyar euro tutarında dış kredi sağladık. Bu kaynak, ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlayacak. Toplamda ise hat, yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek" ifadelerini kullandı.

Bu dev yatırım, Pekin'den Londra'ya uzanan uluslararası ticaret koridorunun verimliliğini artırırken, aynı zamanda Türkiye'nin lojistik ve ulaşım alanındaki küresel konumunu da güçlendirecek.

224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu

Bakan Uraloğlu hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil, inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak. Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez yer alacak. Hattımızı 2029 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz."

"Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası"

Türkiye'nin jeostratejik konumunun küresel tedarik zincirlerinde de belirleyici rol üstlendiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Bugün artık dünyada güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir ulaştırma rotaları tartışılıyor. Türkiye bu tabloda bir jeostratejik güven adası olarak öne çıkıyor. Zengezur Koridoru ve onun ayrılmaz parçası olan temelini atacağımız Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı da bunun somut göstergelerindendir. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte, ülkemiz Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrasya'nın tedarik hatlarını güçlendirecek bu adım"

Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun bölgeye ve Türkiye'ye sağlayacağı stratejik kazanımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zengezur Koridoru sayesinde Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacak. Avrasya'nın tedarik hatlarını güçlendirecek bu adım, Türkiye'yi sadece transit bir ülke değil, bölgesel kalkınma ve işbirliğinin merkez üssü haline getirecek. Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini de artıracak. Bu proje sadece demir yolu değil, aynı zamanda bölgesel uyumun, güvenliğin ve ekonomik büyümenin altyapısıdır. Türkiye, doğu ile batı arasında yalnızca bir köprü değil, bir istikrar ekseni haline geliyor."