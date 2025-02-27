Zenginlerin tüketiminin azalmasına ekonomistler ne yorum yaptı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Parasal Sıkılaşma ve Gelir Düzeyine Göre Tüketim Harcamaları" başlıklı bir analiz yayımladı.

Analizde, faiz artırımlarının gelir gruplarının tüketimindeki değişim gözlendi. Ekonomistler de özellikle üst gelir gruplarının, alt gelir gruplarına göre tüketiminin azalmasını yorumladı.

Prof. Dr. Hakan Kara, “Merkez Bankasından güzel bir çalışma daha geldi. Aşırı düşük faiz döneminde yüksek gelirlilerin tüketimi %60 artarken düşük gelirlilerinki %20 artmış. Parasal sıkılaşma sonrası fark kapanmış. Tüketim artış hızı yüksek gelirlilerde %16’ya düşük gelirlilerde %12’ye yavaşlamış” dedi.

Merkez Bankasından güzel bir çalışma daha geldi.



Aşırı düşük faiz döneminde yüksek gelirlilerin tüketimi %60 artarken düşük gelirlilerinki %20 artmış.



Parasal sıkılaşma sonrası fark kapanmış. Tüketim artış hızı yüksek gelirlilerde %16’ya düşük gelirlilerde %12’ye yavaşlamış. https://t.co/OOtBXwKZ1h pic.twitter.com/My5YEOBGJH — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 27, 2025

Kaybeden "orta direk"

Dr. Burcu Aydın, “TCMB çalışmasına göre; “Düşük faiz” dönemi en çok “yüksek gelir” grubuna yaramış. Bu dönemde harcamaları %60 artmış. “Yüksek faiz” dönemi ise en çok “orta direği” etkilemiş. Tüketimi %8 ile en az artan grup olmuş. Özetle; “düşük faiz” döneminin kazananını yüksek gelirli sınırlı bir grup olurken, “yüksek faiz” döneminin kaybedeni geniş tabanlı orta direk olmuş…” dedi.

TCMB çalışmasına göre;



👉”Düşük faiz” dönemi en çok “yüksek gelir” grubuna yaramış. Bu dönemde harcamaları %60 artmış.



👉”Yüksek faiz” dönemi ise en çok “orta direği” etkilemiş. Tüketimi %8 ile en az artan grup olmuş.



Özetle; “düşük faiz” döneminin kazananını yüksek gelirli… https://t.co/v1mZ3WNtJt pic.twitter.com/zA2FvQ7c1Q — Burcu Aydın (@aydin_brcu) February 27, 2025

Prof. Dr. Serap Durusoy, “TCMB'nin guncesinde yer alan çalışmalaya göre sıkı para politikasının tüketim harcamalarını gelir düzeylerine bağlı olarak farklı biçimlerde etkilediği ve tüm gelir gruplarında yavaşlama olsa da en belirgin yavaşlamanın yüksek gelir grubuna hitap eden ürünlerde oldugu belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

TCMB'nin guncesinde yer alan çalışmalaya göre sıkı parapolitikasınin tüketim harcamalarıni gelir düzeylerine bağlı olarak farklı biçimlerde etkilediği ve tüm gelir gruplarında yavaşlama oksa da en belirgin yavaşlamanin yüksek gelir grubuna hitap eden ürünlerde oldugu belirtiliyor — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) February 27, 2025

"Zenginlerin toplam tüketimi sıkılaşma sonrasında bile arttı"

Prof. Dr. Ensar Yılmaz da çalışmaya yönelik şu yorumları sıraladı:

“Farklı gelir gruplarının tüketimleri üzerine çalışmada, zenginlerin de tüketimlerini düşürdüğü belirtiliyor:

i. Yüksek gelirlilerin satın alma döngüsü, diğer mallara göre daha uzundur (her zaman alınan mallar değil), düşük gelirlilerin döngüsü ise daha kısadır, zorunlu mallardır.

ii. Her mal grubundaki fiyat hareketlerine bakmak gerekir, döviz kurundaki sınırlı değişimin yüksek mal grubundaki ithal fiyatları baskılaması daha mümkün, ama tüketim ithalatı hala yüksek seyirde (mücevheratı çıkarsak bile)

iii. Zenginlerin tüketim-servet ikamesi çok daha olasıdır, yani yüksek faizden dolayı tüketimlerini kısmen öteleyip mevduata kaydırdılar

iv. Benzer şekilde zenginler daha az dayanaksız lüks mallardan dayanaklı servet-türü mallara yöneldiler, konut ve araba gibi

v. Bu çalışma da yine teyit ediyor ki zenginlerin toplam tüketimdeki payları sıkılaşma sonrasında bile artmıştır.”