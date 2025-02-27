  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Zenginlerin tüketiminin azalmasına ekonomistler ne yorum yaptı?
Takip Et

Zenginlerin tüketiminin azalmasına ekonomistler ne yorum yaptı?

Merkez Bankası’nın "Parasal Sıkılaşma ve Gelir Düzeyine Göre Tüketim Harcamaları" analizinde üst gelir grubunun tüketiminin azaldığına yönelik çalışmayı ekonomistler yorumladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zenginlerin tüketiminin azalmasına ekonomistler ne yorum yaptı?
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Parasal Sıkılaşma ve Gelir Düzeyine Göre Tüketim Harcamaları" başlıklı bir analiz yayımladı.

TCMB analizi: Faiz artırımları yüksek gelir grubunun harcamalarını azalttıTCMB analizi: Faiz artırımları yüksek gelir grubunun harcamalarını azalttıEkonomi

Analizde, faiz artırımlarının gelir gruplarının tüketimindeki değişim gözlendi. Ekonomistler de özellikle üst gelir gruplarının, alt gelir gruplarına göre tüketiminin azalmasını yorumladı.

Prof. Dr. Hakan Kara, “Merkez Bankasından güzel bir çalışma daha geldi. Aşırı düşük faiz döneminde yüksek gelirlilerin tüketimi %60 artarken düşük gelirlilerinki %20 artmış. Parasal sıkılaşma sonrası fark kapanmış. Tüketim artış hızı yüksek gelirlilerde %16’ya düşük gelirlilerde %12’ye yavaşlamış” dedi.

Kaybeden "orta direk"

Dr. Burcu Aydın, “TCMB çalışmasına göre; “Düşük faiz” dönemi en çok “yüksek gelir” grubuna yaramış. Bu dönemde harcamaları %60 artmış. “Yüksek faiz” dönemi ise en çok “orta direği” etkilemiş. Tüketimi %8 ile en az artan grup olmuş. Özetle; “düşük faiz” döneminin kazananını yüksek gelirli sınırlı bir grup olurken, “yüksek faiz” döneminin kaybedeni geniş tabanlı orta direk olmuş…” dedi.

Prof. Dr. Serap Durusoy, “TCMB'nin guncesinde yer alan çalışmalaya göre sıkı para politikasının tüketim harcamalarını gelir düzeylerine bağlı olarak farklı biçimlerde etkilediği ve tüm gelir gruplarında yavaşlama olsa da en belirgin yavaşlamanın yüksek gelir grubuna hitap eden ürünlerde oldugu belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

"Zenginlerin toplam tüketimi sıkılaşma sonrasında bile arttı"

Prof. Dr. Ensar Yılmaz da çalışmaya yönelik şu yorumları sıraladı:

“Farklı gelir gruplarının tüketimleri üzerine çalışmada, zenginlerin de tüketimlerini düşürdüğü belirtiliyor:

i. Yüksek gelirlilerin satın alma döngüsü, diğer mallara göre daha uzundur (her zaman alınan mallar değil), düşük gelirlilerin döngüsü ise daha kısadır, zorunlu mallardır.

ii. Her mal grubundaki fiyat hareketlerine bakmak gerekir, döviz kurundaki sınırlı değişimin yüksek mal grubundaki ithal fiyatları baskılaması daha mümkün, ama tüketim ithalatı hala yüksek seyirde (mücevheratı çıkarsak bile)

iii. Zenginlerin tüketim-servet ikamesi çok daha olasıdır, yani yüksek faizden dolayı tüketimlerini kısmen öteleyip mevduata kaydırdılar

iv. Benzer şekilde zenginler daha az dayanaksız lüks mallardan dayanaklı servet-türü mallara yöneldiler, konut ve araba gibi

v. Bu çalışma da yine teyit ediyor ki zenginlerin toplam tüketimdeki payları sıkılaşma sonrasında bile artmıştır.”

TCMB eski araştırma müdürü hesapladı: Enflasyon nerede takılacak?TCMB eski araştırma müdürü hesapladı: Enflasyon nerede takılacak?Ekonomi
Ekonomi
Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi
Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi
Kamu işçisinin zam talebi belli oldu
Kamu işçisinin zam talebi belli oldu
Döviz mevduatı 4,3 milyar dolar arttı
Döviz mevduatı 4,3 milyar dolar arttı
Samsun'dan ocak ayında 114,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Samsun'dan ocak ayında 114,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Merkez Bankası rezervleri 3 milyar doları aşkın geriledi
SON DAKİKA...
KKM hesapları 900 milyar TL'nin altına indi
KKM hesapları 900 milyar TL'nin altına indi