Zeray GYO halka arz oluyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arz tarihini paylaştı.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz için onay alan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 10-11-12 Aralık 2025 tarihlerinde (09.00 – 17.00) talep toplayacak.

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzında 116 milyon TL’si sermaye artırımı, 40,8 milyon TL’si Zekeriya Zeray’a ait ortak satışı olmak üzere 156,8 milyon lotun dağıtımı gerçekleştirilecek.

Şirket, eşit dağıtım yöntemiyle 13 TL fiyatla halka arz olacak. Halka arzla birlikte 510 milyon TL olan mevcut sermaye 116 milyon TL’lik sermaye artırımıyla 626 milyon TL’ye ulaşacak.