Zeray GYO'nun halka arzında talep toplama başladı

Zeray GYO'nun bugün başlayan halka arzı, "ZERGY" koduyla Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ ve İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde 12 Aralık'a kadar sürecek.

Şirketin halka arzında hisse başına fiyatı 13 lira olarak belirlenirken, toplam büyüklüğün 2 milyar 38 milyon 400 bin lira olması hedefleniyor. Halka arzda, toplam 156 milyon 800 bin lira nominal değerli pay satışa sunulacak.

Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 25,05 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 50'si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek.

Zeray GYO Üst Yöneticisi (CEO) Furkan Bozan, yaptığı değerlendirmede, şirketin temellerinin 2008'de Kocaeli'nde kurulan Zeray İnşaat'a dayandığını söyledi.

Zeray İnşaat'ın bölünmesiyle kurulan Zeray Gayrimenkul AŞ'nin, aynı zamanda geçen yıl ağustosta Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dönüşümünü tamamladığını dile getiren Bozan, ilk projelerine arsa payı karşılığı kat karşılığı modeliyle girdiklerini anlattı.

Bozan, "Mimarideki farklılıklarımız, yüksek kalitemiz ve güven odaklı markamızla sektörde kendimize özgü bir yol haritası belirledik ve kısa sürede tanınırlığımızı da artırdık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler, konut, villa, rezidans projeleri, ticari iş merkezleri ve bina işleri, kat karşılığı, hasılat paylaşımlı veya kentsel dönüşüm kapsamında arsa geliştirme projelerinden oluşuyor." dedi.

Peşin satış gelirlerinin disiplinli yönetimi ve projelerinin hızlı inşaat-satış döngüsü sayesinde yüksek karlılık potansiyeli yakaladıklarını dile getiren Bozan, güvenli yapılaşma, güçlü teknik kadro ve doğayla dost peyzaj alanlarıyla hayata geçirdikleri her projenin hem finansmanını karşıladığını hem de yeni yatırımlar için kaynak oluşturduğunu ifade etti.

Bozan, bu sayede 2008'den 2025'e kadar sektör ortalamasının üzerinde bir satış hacmine ulaşarak bulundukları bölgede güçlü bir pazar liderliği yakaladıklarını, süreç içinde toplam 552,2 milyon doları aşan bir ciroya ulaştıklarını söyledi.

Zeray GYO'nun aile şirketi olmayan ve tek ortaklığı bulunan, üst yönetimden en alt kademe çalışanına kadar profesyonellerin görev aldığı, faaliyetlerinin ilk günden itibaren kurumsallaşma, şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillenen bir yapıya sahip olduğunu belirten Bozan, şöyle devam etti:

"Halka arzımızla birlikte de bu ilkelerimizin gerekliliğini daha güçlü şekilde yerine getireceğimizi, şirketimizin kurumsal kimliğini daha da güçlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Bununla birlikte tanınırlığımızı, bilinirliğimizi daha da artıracak olan halka arzımızla proje yatırımlarımızın ilerleyeceğine ve yüksek katma değer sağlayacağını düşünüyoruz."

"Elde edeceğimiz geliri de yeni yatırım olarak görüyoruz"

Bozan, markanın, sektörde, özellikle markalı konut segmentinde, ülkenin önde gelen şirketlerinden biri olmayı planladığına dikkati çekerek, bu amaçla ulusal çapta projeler geliştirerek, özellikle büyük şehirlerde başlamak üzere büyüme yolunda adımlar atmayı hedeflediklerini ifade etti.

Şirketin stratejik hedefleri arasında İstanbul'da ve diğer büyük illerde markalı konut projeleri geliştirmek, otel, AVM, rezidans yapılarıyla faaliyetlerini çeşitlendirmenin de yer aldığını söyleyen Bozan, "Bu amaçlar dahilinde şirketimiz sürekli yeni projeler geliştirip hem ülkemizin konut ve ticari stoğuna katkıda bulunmayı hem de gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırarak sektörün önde gelen şirketlerinden birisi olmayı kendine hedef olarak koymaktadır." diye konuştu.

Bozan, bu çerçevede, elde edilecek halka arz gelirinin yüzde 20 ile 30'u arasındaki kısmını gayrimenkul portföyünün çeşitlendirilmesi amacıyla yeni arsa alımı veya mülkiyeti başkasına ait olan arsalarda proje geliştirmek üzere kullanmayı planladıklarını ifade etti.

Özellikle devam eden yatırımları için belirlenen yüzde 65'lik orana işaret eden Bozan, şunları söyledi:

"Devam eden yatırımlarımızın inşaat seviyelerinin yüksek olması sebebiyle asıl olarak portföyümüzdeki 12 projenin 4 tanesi arsa artı birer blokluk maliyet üzerinden değerlendirilmiş. Toplam 1600 adet konut varken bu 4 projenin tüm ruhsatlarının alınmasıyla 1948 adet ilave konut ve ticari ünite kazanımı elde edeceğiz. Dolayısıyla bu projeler için de portföyümüzün devamlılığını sağlamak adına nihai değere eriştirilmesini ve bunlarla elde edeceğimiz geliri de yeni yatırım olarak görüyoruz.

Elde edilecek kaynağın yüzde 10'unu kısa vadeli borçlarımızı kapatmakta, yüzde 5'ini ise işletme sermayemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanacağız. Bizler gayrimenkul yatırımcılarımızın eriştiği potansiyeli halka arzımızla birlikte borsa yatırımcılarına da yaşatmak istiyoruz. Dolayısıyla canlı likiditemizle önümüzdeki dönem performansımızı da gözler önüne sermeyi planlıyoruz."

"Varlık yönetimi kabiliyetinde sektöre öncü bir anlayışla hareket etmeyi planlıyoruz"

Kuruluşlarından itibaren belirledikleri güven odaklı markalaşma anlayışıyla sektörel başarılarını kalıcı, sürdürülebilir büyüme modeline dönüştürmeyi hedef olarak belirlediklerini belirten Bozan, bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerle sektöre yön veren bir vizyon sergilediklerini ifade etti.

Bozan, bu vizyonu halka arzla bir üst seviyeye taşımayı planladıklarını vurgulayarak, "Zeray GYO firmamız olarak, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı vizyonumuzu, yüksek potansiyelli proje geliştirme, stratejik işbirlikleriyle değer üreterek yatırımcılarımıza sürdürülebilir gelir sağlayacak portföyler oluşturma misyonuyla şekillendiriyoruz. Dolayısıyla gayrimenkul sektöründe finansal modelleme ve varlık yönetimi kabiliyetinde sektöre öncü bir anlayışla hareket etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Geleceğe yönelik stratejilerinin kentsel dönüşümden altyapı projelerine, ticari iş merkezlerinden uluslararası gayrimenkul yatırımlarına kadar geniş bir perspektifi kapsadığını ifade eden Bozan, projelerini yurt geneline yaygınlaştırarak çalışmalarına Ankara'da başladıklarını dile getirdi.

Bozan, başta büyükşehirler olmak üzere ülkenin geniş etki alanına yayılarak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yıllık konut ve ticari ünite üretim hızının 2 bin adedin üzerinde olduğunu ve uzun vadeli planlamalarında 1 milyon konut hedefinin bulunduğu belirten Bozan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bununla birlikte otel gibi farklı amaçlara yönelik projeler geliştirmek, kentsel dönüşüm ve taahhüt projeleriyle yeni dönemlerde orta gruba hitap edecek projeler de üretmek, ekonomik ve sosyal projeler geliştirmek hedeflerimiz arasında yer alıyor. En önemli hedeflerimizden biri de memnuniyet yaratan müşteri deneyimimizi özellikle yüzde 90'ın üzerine, marka bilinirlik oranımızı da yüzde 41'e çıkarmak. Tüm bu hedeflerimizi gerçekleştirirsek de sektörümüzde Türkiye'nin ilk üç firması arasına girmeyi amaçlıyoruz."