Zeybekci, EKONOMİ'ye konuştu: 26 ilden Terörsüz Türkiye sürecine yüzde 90 destek

BESTİ KARALAR / ANKARA

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Terörsüz Türkiye'nin ekonomik boyutunu değerlendiren geniş çaplı bir rapor hazırladı. Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan toplam 26 ilde yapılan araştırma sonuçları rapor haline getirildi. Yapılan analize göre; Türkiye 41 yılda 3 trilyon, yılda 75 milyar dolar kaybetti.

“Ekonomi Buluşmaları”nda ele alındı

Konuya ilişkin AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda bir sunum yapan Zeybekçi raporun ilk bölümünde yer alan detayları EKONOMİ Gazetesi ile paylaştı. Zeybekçi, Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomi boyutuna ilişkin, ‘Ekonomi buluşmaları’ kapsamında gittiği illerde odalar, dernekler, vakıflar, kanaat önderleri, sanayici ve iş dünyasının önde gelen insanlarını dinledi. Bu illerden alınan bilgileri rapor haline getirdi. 26 ildeki sanayi ticaret odaları, ticaret borsaları, esnaf odaları birlikleri il ve ilçeler dahil olmak üzere bin 105 kuruma 55 tane soru soruldu. Verilen cevaplar alındı ve değerlendirildi. Elde edilen sonuçlara göre, 26 ildeki vatandaşların sürece desteği yüzde 90'larda.

Van'ın potansiyeli çok yüksek

26 il arasında Van’dan örnekler veren Zeybekçi şunları söyledi: “Van, Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomiyle ilgili bölümünü en çıplak şekilde anladığımız il diye söyleyebilirim. Van 1 milyon 200 bin civarında nüfusu olan Türkiye'nin 21. nüfus anlamında en büyük şehri. Ama kişi başına gayri safi hasılası anlamında baktığımız zaman da 6 bin dolar seviyesinde de Türkiye'nin 81. sırasında. Yüzde 50 nüfusu; 0 ile 25 yaş aralığında. Meralarına bakıyorsun; hayvancılık potansiyeli anlamında Türkiye meralarının yüzde 10'u orada. Güneşlenme ile ilgili teknik bir ölçüm. Güneş enerjisinden yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma anlamında Türkiye'de bir numara. Ama darmadağın olmuş, sebep terör. Kamu yatırımları açısından baktık dedik ki bunda kamunun suçu var mı? 2003'ten itibaren aldığımız zaman deprem döneminde kamu yatırımlarında iller arasında kaçıncı sırada diye, hiç 14'ten aşağı olmamış. Bu nedenle Van bizim için son derece önemli bir örnek oldu.”

143 tane Akkuyu Nükleer Santral yapılırdı

41 yıllık terörün faturasının 3 trilyon dolar, yıllık 75 milyar dolarlık kayıp anlamına geldiğini bildiren Zeybekci “Bu kayıp olmamış olsaydı, Türkiye bambaşka bir yerde olurdu" derken şöyle devam etti: "Bu para ile ne yapılırdı; yaklaşık 4 milyon kişiye ilave istihdam sağlanmış olurdu; 143 tane Akkuyu yapılırdı, 1000 tane Yusufeli Barajı, 750 tane Atatürk barajı, 2000 tane Osmangazi köprüsü, İstanbul-Ankara arasında 714 defa hızlı tren, 30 tane 6 Şubat depremine yakın deprem; bu şu demek Türkiye herhalde 3 defa komple yıkılıp yeniden yapılırdı.

Süreç çok büyük bir bölgeyi kapsayacak

Zeybekci, bölgede terörsüz Türkiye'nin yarattığı iklimin gerek 26 ilde, gerekse Irak ve Suriye dahil olmak üzere çok büyük bir bölgeyi kapsayacağını kaydederken şöyle devam etti: "Biz Irak'la aramızda neden çok güzel bir ekonomi iklimi yaratamıyorduk? Terörle ilgili olarak. Niye ben Suriye ve Türkiye olarak o bölgedeki ekonomi, tarım, hayvancılık, sanayi, iş gücü fırsatlarını kullanamıyordum? Bütün bunların nedeni sapkın terör.

Ama bu ortadan kalktığı zaman şimdi önce bir güven, huzur, sonra inanılmaz bir motor çıkacak, inanılmaz bir jeneratör çıkacak. Yani o bölgede, o coğrafyada, bunun tamamı hem Suriye'yi etkileyecek hem Irak'ı etkileyecek hem de Türkiye’yi etkileyecek. Yani orada 26 ildeki bu kademe düşüklüğü bir anda yukarıya doğru hızlı çıktığı zaman Türkiye'nin tamamında bir kademe yükselmesi olur. Onun için Terörsüz Türkiye'nin ekonomi tarafına baktığınız zaman aslında buzdağının görünmeyen tarafı ekonomi tarafı. Sürecin hayata geçmesi demek, insanların aş ve işe sahip olması, refaha sahip olması, gençlerin gelecekle ilgili umutlarının artması, oradaki genç, erkek ve kızların evlilik, yuva, çeyiz ve mutlulukle ilgili hayaller kuruyor olabilmesi demek. Süreç patlama yapacak."