Zeybekci: Önümüzdeki sene Türkiye'de enflasyonla ilgili yüzde 20'li rakamları konuşacağız

"Türkiye Buluşmaları" kapsamında bir dizi programa katılmak için Zonguldak'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, bir otelde düzenlenen "İl Bilgilendirme Sunumu Toplantısı"na katıldı. Türkiye olarak tüm dünyayla farklı ekonomi ortamından geçtiklerini söyleyen Zeybekci, "Önümüzdeki sene bugünlerde Türkiye'de hem üretim seferberliğinin hem de enflasyonla ilgili yüzde 20'li rakamların konuşulmaya başladığı günleri göreceğiz. Bugünlerde yani önümüzdeki sene bugünlerde" dedi.

Zeybekci, dünyadaki gerek para piyasalarıyla, gerek ekonomiyle, gerek tüketim eğilimleriyle bakıldığında farklılaşmanın yavaş yavaş başladığına değinerek, tüketimdeki daralmanın yavaş yavaş tüketimdeki genişlemeye doğru geçeceğini öngördüklerini dile getirdi.

Gezi ve 17-25 Aralık olayları, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, pandemi ve 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığını anımsatan, seçimlerden sonra da Türkiye'nin dünya standartlarında genel kabul görmüş ekonomi politikalarıyla yoluna devam etme kararı aldığını anlatan Zeybekci, "O döneme girdik. Öncesi yanlış mıydı, hayır ama o Çin'in, Japonya'nın ve Kore'nin çok başarılı şekilde uyguladığı uzun dönemli politikaydı. Yani yaklaşık olarak 30-40 yıl, 50 yıllık süreçte uygulanması gereken programdı. Türkiye'deki siyasi ortam, Türkiye'deki iklim öyle bir şeye müsaade etmez" diye konuştu.

" Önümüzdeki sene Türkiye'de enflasyonla ilgili yüzde 20'li rakamları konuşacağız"

Enflasyonla mücadelede atılması gereken adımı, yapılması gereken ilk müdahaleyi Türkiye olarak doğru zamanda doğru şekilde yaptıklarına işaret eden Zeybekci, bugün enflasyon sepetinin en ağırlıklı merkezinin gıda enflasyonu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yüzde 26'lar seviyesinde. Sepetin yüzde 26'sı gıdadan oluşuyor. Derhal Türkiye olarak burada çok hızlı sonuç alacağımız yatırımlarla ilgili de seferberlik başlatacağız. Şu andaki parasal tedbirlerin arkasında biz üretimle ilgili bölümleri de eklediğimiz zaman, yatırımlarla ilgili seferberliği başlattığımız zaman enflasyonla ilgili çok kalıcı sonuçları hızlı şekilde almaya başladığımızı da göreceğiz zaten. Önümüzdeki sene bugünlerde Türkiye'de hem üretim seferberliğinin hem de enflasyonla ilgili yüzde 20'li rakamların konuşulmaya başladığı günleri göreceğiz. Bugünlerde yani önümüzdeki sene bugünlerde. Bu programdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu programdan asla dönüş olmayacak. Genel itibarıyla da yatırımlarla ilgili dediğim gibi çok önemli projelerimiz ve faaliyetler sürüyor."

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak yeni hazırlıklarının bulunduğunu aktaran Zeybekci, şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik. Yani 2026'dan itibaren tüm dünyada, özellikle Avrupa'da başlamak üzere sınırlar çok daha farklılaşacak. Ticaret farklılaşacak. Karbon nötr, karbon sıfır diye çok farklı önlemler gelecek. Biz bunlara tarife dışı engeller diyoruz. Yani ürünün üzerinde ne kadar karbon bedeli varsa siz ülke olarak bununla ilgili artısını yerine koyup da onun nötrleştirmediyseniz satarken üzerinde karbon vergisi olacak. Onun için biz de şimdi sürdürülebilirlikle ilgili çalışma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemin de çok önemli gündem maddelerinden biri olacak."