Zeytin hasadı sonrası fiyatlar yüzde 10 artabilir

Türkiye’nin önde gelen zeytinyağı üretim merkezlerinden Ayvalık’ta zeytin toplama sezonu açıldı. Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali, üreticiler, ihracatçılar ve ziyaretçileri bir araya getirerek sektöre dair renkli bir buluşma sundu.

"Zeytinyağı fiyatlarında yüzde 10’luk bir artış bekliyoruz”

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, CNBC-e’ye yaptığı değerlendirmede bu yıl üretimin 200–250 bin ton bandında olmasını beklediklerini söyledi. Geçen yıldan kalan stoklarla birlikte sektörde güçlü bir başlangıç yapıldığını belirten Uçar, “Yurtdışı piyasalardaki hareketlilik fiyatları artırdı. Hasat sezonunun ardından zeytinyağı fiyatlarında yüzde 10’luk bir artış daha bekliyoruz” dedi.

“Kurun düşük seyretmesi ihracatçıyı zorluyor"

Uçar, iç piyasada maliyetlerin ciddi şekilde yükseldiğini vurgulayarak, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. “Kurun düşük seyretmesi ihracatçıyı zorluyor. Euro/TL’nin yıl sonunda 50 seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Üreticilerin zarar ettiği dönemlerde desteklemelerin arttırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Zeytinyağı fiyatlarının uzun süre sabit kaldığını, ancak uluslararası piyasalardaki arz kısıtlarının iç fiyatlara da yansımaya başladığını belirten Uçar, “Üreticiler kar marjı kalmayınca ürünlerini fiyat yükselene kadar koruma eğiliminde” diye konuştu.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı, bu yıl “yok yılı” olarak adlandırılan döneme girilmesine rağmen, üreticilerin kalite açısından umutlu olduklarını belirterek “Yeni üretimlerde kaliteli yağ elde ediyoruz. Bu yıl miktar az ama kalite yüksek. Bu da ihracatta avantaj sağlayacak” dedi.

"Kur seviyesi bizi zorluyor"

Zeytinyağı üreticisi Nova Vera Fabrika Müdürü Mustafa Al, küresel pazarda Türkiye’nin rekabet gücüne dikkat çekti. “Avrupa’da serbest dolaşım nedeniyle rekabet avantajımız düşük. Amerika pazarı bizim için kritik ama kur seviyesi bizi zorluyor. Kurun 55-60 bandına çıkması, ihracatçının nefes almasını sağlar” dedi.

"Üretim 500–600 bin ton seviyesine çıkacak"

Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, iç tüketimin artması gerektiğini vurgulayarak “Eğer iç piyasa tüketimi artmazsa, gelecek yıl var yılına geçtiğimizde üretim 500–600 bin ton seviyesine çıkacak. Bu durumda çiftçinin mağdur olmaması için şimdiden pazarlama ve altyapı çalışmalarının yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kürlek, son 20 yılda Türkiye’de zeytin ağacı sayısının 90 milyondan 190 milyona çıkması sayesinde üretimin “yok yılı”nda bile ortalamanın üzerinde seyredeceğini belirtti.