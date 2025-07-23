Zeytin ve zeytinyağı faaliyetindeki iş insanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı

Mehmet KAYA

ANKARA

Konsey Başkanı Dr. Mustafa Tan EKONOMİ’ye yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan teklifi TBMM’ye iade etmesini “içtenlikle umut ettiklerini” belirtti.

Konsey Başkanı Tan, zeytin ağacı dikilmesi ya da kiralama gibi son yapılan düzenlemelerin zeytinlerin sökülmesi gerçeğini değiştirmediğini, zeytin üreticisinin yerinden edilmesi anlamına gelen düzenlemeler bulunduğunu vurguladı.

Konsey Başkanı Mustafa Tan, yasaya karşı itirazlarını sürdürdüklerini belirterek, özellikle tepkilerin ardından iyileştirici olarak verilen önergelerle yapılan düzenlemelerin itirazlarını ortadan kaldırmadığını, iyileştirici yönünün olmadığını vurguladı.

Tan, “Zeytin ve zeytinyağı sektörü olarak itirazlarımızı sürdürüyoruz. Yasaya önerge ile eklenen ‘iki katı kadar zeytin ağacı dikilmesi’ ve ‘20 yıllık kiralama’ gibi düzenlemeler, zeytinliklerin yerinden sökülmesi gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü zeytinciler olarak biz en başından beri zeytin ağacının taşınamayacağını, zeytinin yerinde değerli olduğunu, söylüyoruz” yorumunu yaptı.

Köylüler yerinden edilecek

İtirazlarının köylüler yönünden de devam ettiğine işaret eden Mustafa Tan, şunları kaydetti:

“Zeytinliği kamulaştırılan köylünün, mümkünse aynı şehirde, mümkün değilse farklı şehirde Hazine taşınmazlarını kiralayabilmesine ilişkin düzenleme getirmek, zeytin üreticisini yerinden etmek demektir. Bir köyün, bir üreticinin başka bir şehre taşınıp orada tarım yapması nasıl mümkün olabilir? Bu, köylünün, sosyal düzenini, kültürel bağını yok sayar, bölgedeki sosyoekomik dinamikleri yok eder, bölgedeki zeytincilik kültürü ortadan kalkar. Anayasa Mahkemesinde iptal davası süreci başlamadan, hiçbir hukuki tartışmaya gerek kalmaksızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yasayı onaylamayıp TBMM’ye iade etmesini içtenlikle umut ediyor ve bekliyoruz.”