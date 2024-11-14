Zeytinde rekolte yükseldi! Zeytinyağı fiyatlarında düşüş bekleniyor

2023’te kuraklığın ağaçlarını yakması zeytin ve zeytinyağı üretiminde ‘yok yılı’ geçirmesine neden olmuştu. Zeytinde bu yıl hasat yüzleri güldürdü. Hem yurt içinde hem de dünyada rekoltede artış yaşanıyor. NTV’nin haberine göre Türkiye'de bu yıl ortalama tüketimin 4 katı zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Bol ürünün de, fiyatlarını daha da aşağı çekmesi bekleniyor.

Verimlilikte İspanya, İtalya ve Türkiye başı çekiyor

Zeytinyağı üretiminin başkenti İspanya, İtalya ve Türkiye'de geçen senenin üzerinde verimlilik var.

Rekoltede rekor artış bekleniyor

Sektör temsilcileri, Türkiye'de bu yıl 475 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekliyor. Tüketim ise 80 milyon nüfusa göre 120 bin ton olarak öngörülüyor. Tüketimden dört kat fazla zeytinyağı rekoltesi tahmin ediliyor.

Zeytinyağı fiyatları düşecek mi?

Bol ürünün, fiyatları da aşağı çekmesi bekleniyor. Avrupa'da sezon başında 8 euroya kadar yükselen zeytinyağı fiyatı 5 euroya kadar düştü. İç piyasada da vatandaş zeytinyağını geçen yıldan daha ucuza alabilecek.

Market raflarında daha da düşebilir

Ocak ayında market raflarında iyi bir zeytinyağının 250 lira civarında satılması tahmin ediliyor. Butik üreticiler tarafından üretilen soğuk sıkımın ise 400 lira bandından satışa sunulması öngörülüyor.