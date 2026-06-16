Zeytinde yüksek rekolte beklentisi: 1 milyar dolarlık ihracat hedefi gündeme

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun, Ege İhracatçı Birlikleri'nde (EİB) düzenlediği basın toplantısında, zeytin ve zeytinyağının net döviz kazandıran, ekonominin stratejik can damarlarından olduğunu belirtti.

Türkiye'de doğru tarım uygulamaları ve üreticilerin yoğun emeği sayesinde zeytinlik sahalarının genişlediğini ifade eden Uygun, Türkiye'nin üretimde sofralık zeytinde birinci, zeytinyağında ise ikinci sıraya yükselerek küresel ölçekte devasa bir güce ulaştığını dile getirdi.

Uygun, 1 Kasım 2025-31 Mayıs 2026 döneminde 260 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapıldığını belirterek, "Geçen yılın aynı dönemine göre küresel fiyatlardaki gerileme ve iç piyasaya yönelik idari tedbirlerin birikimli etkisiyle ihracat gelirlerimizde yaklaşık yüzde 34 düşüş yaşandı. Bu süreçte sofralık zeytin ihracatımız 172,5 milyon dolarla güçlü seyrini korurken, zeytinyağı ihracatımız değer bazında yüzde 62'lik düşüşle 69 milyon dolara geriledi." dedi.

Yüksek rekolte beklentisi

Uygun, sahadan ve üretim bölgelerinden aldıkları ilk verilerin 2026-2027 sezonunda tarihin en yüksek rekolte seviyelerinden birinin gerçekleşeceğine işaret ettiğini söyledi.

Bu ürün bolluğunun doğru politikalarla yönetilmesi gerektiğini belirten Uygun, şunları ifade etti:

"Bu devasa rekolteyi katma değere dönüştürebilmemiz için dökme, varilli veya ambalajlı ayrımı yapılmaksızın tüm ihracat kanallarının açık kalması sektörümüzün geleceği için çok önemlidir. İhracatçının önünü görebilmesi ve uluslararası alıcılarla uzun vadeli büyük tonajlı kontratlar imzalayabilmesi için bu güvence hayati önemdedir. Temel hedefimiz, Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesini daha yüksek katma değerli, markalı ve ambalajlı ihracata dönüştürerek sektör ihracatımızı yeniden 1 milyar dolar seviyelerine ve üzerine çıkarmaktır. Önümüzdeki büyük rekolte dönemi, bu hedefe ulaşmamız için bize tarihi bir fırsat sunmaktadır."

Uygun, zeytinyağında dijital takip sistemi oluşturulması ve Avrupa Birliğinin Türkiye'ye uyguladığı 100 tonluk kotanın kaldırılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.