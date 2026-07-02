Zeytinoğlu: COP31 fırsatı için daha çok sorumluluk almak istiyoruz

LEVENT AKBAY

Çevre duyarlılığı ve yeşil dönüşümün sadece doğayı koruma değil, küresel pazarlarda var olabilmenin temel şartı haline geldiğini söyleyen Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, “COP31 fırsatını iyi değerlendirmek için daha çok sorumluluk almak istiyoruz” dedi.

Başkan Zeytinoğlu, TOBB öncülüğünde oluşturulan (COP31 Business Forum) kapsamında belirlenen, odağında sanayiyi yeşil dönüşümün merkezine koymanın yer aldığı sekiz ana faaliyet alanında katkı sunmak için çaba gösterdiklerini, bunların en az üçünde görev yapmalarının gündemde olduğunu söyledi.

Başkan Zeytinoğlu, “Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlemeleri, sürdürülebilir finansman kriterleri ve tüketici beklentilerindeki değişim, şirketlerimizi çevre yatırımlarını hızlandırmaya zorluuyor. SKDM takvimi işliyor. Bu yasal gereksinimler de özellikle ihracatçılarımız için ek maliyet yükleri oluşturuyor. İşte tam bu nedenlerle, bu yıl ülkemiz ev sahipliğinde, kasım ayında Antalya’da yapılacak olan COP 31’i stratejik bir fırsat olarak görüyoruz. Bu kapsamda, TOBB öncülüğünde oluşturulan COP31 İş Dünyası Forumu ve COP31’in çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

COP31’in ana gündem maddelerinden birinin “günlük hayatın elektrifikasyonu” olacağını, dünya genelinde elektrik talebinin artmaya devam edeceğini, temiz enerji talebi nedeniyle 2035 yılına kadar 30 milyar dolarlık şebeke ve iletim yatırım öngörüldüğünü ifade eden Başkan Zeytinoğlu: “Bu gelişmeleri göz önüne aldığımızda enerji altyapısına ve yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar ihracatçı firmalarımız açısından da stratejik önem taşıyor” dedi.

Başkan Zeytinoğlu: “Bu hedeflerin; enerji arz güvenliğimizi güçlendirmesini, sanayimizin rekabetçiliğini arttırmasını, dışa bağımlılığımızı azaltmasını ve yeşil dönüşüm sürecinde yeni yatırım ve istihdam alanları oluşturmasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

AB İklim Fikir Maratonu

Türkiye’nin en köklü çevre koruma programlarından ‘Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ni 32 yıldan bu yana düzenleyerek çevreci sanayicileri ödüllendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) COP31 hazırlıkları kapsamında iklim değişikliğine karşı mücadele için üniversitelilerden yenilikçi çözümler almaya yönelik AB İklim Fikir Maratonu 2026 programında da bölgesel partner oldu. KSO bu kez Kocaeli’nin yanı sıra Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’yı kapsayan Doğu Marmara Bölgesi üniversitelerinde okuyan öğrencilerin katılımıyla iklim değişikliğine karşı yenilikçi çözümler üretilmesine katkı sağlayacak.

Gençlerin rolü önem kazanıyor

Bu amaçla projelendirilen AB İklim Fikir Maratonu 2026 için geri sayım başlarken, Başkan Zeytinoğlu TOBB tarafından AB desteğiyle üretilen projenin 18 ildeki üniversitelerin katılımı ile gerçekleştirileceğini ifade etti. İklim krizinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm süreci olduğunu belirterek gençlerin bu dönüşümün en önemli aktörleri arasında yer aldığını söyleyen Ayhan Zeytinoğlu: “Gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlenecekleri rol her geçen gün daha da önem kazanıyor” dedi.

Başkan Zeytinoğlu, programın üniversite öğrencileri için çok önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekerek; “Kocaeli ve bölge illerinin sürdürülebilir ve çevre dostu bir gelecek hedefini gerçekleştirmek için, gençlerin aktif katılımının büyük değer taşıdığını düşünüyoruz. Kocaeli’de gerçekleştirilecek yerel jüri etabı, yalnızca ilimiz için değil, Doğu Marmara için de önemli bir buluşma noktası olacak” şeklinde konuştu. Başkan Zeytinoğlu: “COP31’de büyük finalle tamamlanacak, AB İklim Fikir Maratonu’na, Kocaeli ve Doğu Marmara illerimizdeki tüm üniversite öğrencilerinin yenilikçi proje fikirlerini bekliyoruz” dedi.

Başvurular başladı: “İklim Senden Sorulur”

Gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede yenilikçi çözümler geliştirmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen AB İklim Fikir Maratonu (EU Climate Ideathon) 2026 programı için gençlere “İklim senden sorulur” şeklinde çağrı yapılarak proje geliştirmeleri istendi. Başvurular 26 Haziran tarihi itibarıyla başladı. Kocaeli Yerel Jüri Etabı, 19 Ekim 2026 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Kocaeli, bölgesel değerlendirme merkezi olarak Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerindeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin de projelerine ev sahipliği gelecek. Bölge illerinden oluşturulacak takımlar geliştirdikleri iklim odaklı projeleri Kocaeli’de jüri karşısında sunacak.

Projeler COP31’de yarışacak…

AB Türkiye Delegasyonu tarafından, Türkiye’nin 18 ildeki AB Bilgi Merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek program kapsamında üniversite öğrencileri, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik fikirlerini uzman eğitimleri ve mentörlük desteğiyle geliştirerek, projeye dönüştürme fırsatı bulacaklar. Program sonunda başarılı ekipler Antalya COP31’de gerçekleştirilecek büyük finalle projelerini sunacaklar.

Programın odak alanları şöyle:

▶ Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım

▶ Şehirler ve Yaşam Alanları

▶ Temiz Enerji ve Kaynak Verimliliği

▶ Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

▶ Ekosistemler ve Biyoçeşitlilik

▶ Sürdürülebilir Topluluklar ve Adil Dönüşüm

AB İklim İdeatonu 2026 hakkında..

İklim değişikliği artık uzak bir gelecek senaryosu değil, bugünün gerçeği. Ve bu gerçeğe en güçlü cevabı verecek olanlar, geleceği şekillendirecek gençler.

AB İklim İdeatonu 2026, üniversite öğrencilerini iklim çözümleri geliştirmeye davet eden ulusal bir program. Amaç; gençlerin fikirlerini hayata geçirmelerini desteklemek, COP31 sürecine katkı sunmalarını sağlamak ve seslerini daha geniş kitlelere duyurmak. Bu sadece bir yarışma değil. Aynı zamanda öğrenme, üretme ve birlikte çalışma yolculuğu. Katılımcılar uzmanlardan öğrenecek, mentörlerden destek alacak ve fikirlerini geliştirme fırsatı bulacak.

Yolculuk Türkiye’nin 18 ilinde başlayacak. Kasım 2026’da, COP31 kapsamında Antalya’da düzenlenecek ulusal finalde sona erecek. En iyi fikirler, iklim eylemine ilişkin küresel tartışmalara katkı sunma ve ilham verme fırsatı yakalayacak.

Kazanan ekipleri ödüller, görünürlük fırsatları ve fikirlerini daha da ileriye taşıyabilecek destekler bekliyor. AB İklim İdeatonu, yarının iklim liderlerini ve yenilikçilerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Program, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı kapsamında, TOBB iş birliğiyle yürütülüyor.

Düzenleyicilerin beklentileri: Katılımcılarda aranacak 5 unsur var

■ Sorun odaklılık: Net, ölçülebilir, gerçek bir problem tanımı.

■ Uygulanabilirlik: Hayata geçirilebilir bir çözüm.

■ Ölçeklenebilirlik: Senin şehrinde işe yarayan bir çözüm, başka bir şehirde de işe yarayabilmeli.

■ Etki odaklılık: İklim üzerinde yaratılacak somut etki.

■ Özgünlük: Senin, takımının özgün düşüncesi.

COP31 İş Dünyası Forumu’nun 8 çalışma grubu:

■ Yeşil sanayileşme

■ İklim finansmanı

■ Elektrifikasyon

■ Şehirler

■ Tarım-gıda

■ KOBİ’ler

■ İklim teknolojileri

■ Yapay Zeka