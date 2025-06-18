KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: Jeopolitik riskler ve ithalat süreci sanayiciyi zorluyor

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Haziran ayı meclis toplantısını Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin’in katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin son dönemde karşı karşıya kaldığı ekonomik gelişmelere ve sanayicilerin nabzını tutan verilerine değindi.

Sanayicilerin jeopolitik risklere karşı korumasız olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, “İsrail–İran hattındaki gerilim, petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. Hürmüz Boğazı gibi stratejik geçişlerin kapanması halinde fiyatların 100 doların üzerine çıkması, cari açık ve enerji ithalatı üzerinde ciddi baskı oluşturacaktır,” diye ifade etti.

“Sanayiciler süreçlerde hız ve uygun maliyet bekliyor”

KSO Başkanı Zeytinoğlu, ithalat muayenelerinde ve diğer belgelendirme süreçlerinde yaşanan gecikmelere de dikkat çekerek, “İki haftaya kadar uzayan bekleme süreleri, özellikle zaman yönetimi açısından ciddi sorun yaratıyor. Bu konuda destek bekliyoruz,” dedi.

Açıklanan son enflasyon verilerine de değinen Zeytinoğlu, mayıs ayında TÜFE’nin yüzde 35,41, ÜFE’nin ise yüzde 23,13 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, “Üretici fiyatlarının yeniden tüketici enflasyonunun altında kalması maliyet yönlü baskının hafiflediğini gösteriyor. Ancak halen yüksek seyreden enflasyon yatırım ortamı üzerinde belirsizlik yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“İSO 500’de 79 Kocaeli firması yer aldı”

Zeytinoğlu, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde bu yıl Kocaeli’den 79 firmanın yer aldığını, bu firmalardan 22’sinin ilk 100, 13’ünün ilk 50 ve 3’ünün ise ilk 10’da bulunduğunu ifade etti.

“Kocaeli, Türkiye sanayisinin lokomotif gücü”

Toplantının ana konuşmacısı TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ise Kocaeli’nin Türkiye sanayisindeki ağırlığını somut verilerle ortaya koydu. Kocaeli’nin Türkiye imalat sanayisine yüzde 13 katkı sunduğunu belirten Şahin, “İlimiz, dış ticarette 119 milyar doları aşan hacmiyle Türkiye’nin toplam ticaretinin yaklaşık beşte birini gerçekleştiriyor. Bu, birçok Avrupa ülkesinin önünde bir ekonomik büyüklüğe işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Şehirde faaliyet gösteren 3.858 firmanın yüzde 10’unun yabancı sermayeli olduğunu, 200 firmanın da Avrupa Birliği menşeli olduğunu belirten Şahin, otomotiv üretiminin yüzde 44’ünün, kimya sanayisinin yüzde 27’sinin ve metal sanayisinin yüzde 19’unun Kocaeli’den karşılandığını aktardı.

“Kalite kampüsü Kocaeli için stratejik bir avantaj”

TSE’nin Gebze’de yer alan kalite kampüsünün sanayiye yakınlığının önemli bir avantaj sağladığını kaydeden Şahin, bu yapının hem laboratuvar altyapısı hem de belgelendirme kapasitesiyle sanayiciye doğrudan hizmet sunduğunu vurguladı. “Bugüne kadar Kocaeli Sanayi Odası ile düzenlediğimiz ziyaret ve tanıtım faaliyetleriyle bu altyapının daha etkin kullanılması sağlandı. Bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ankara Temelli’de yapımı süren yeni TSE laboratuvarının, Gebze’de yapılamayan testleri kapsayacak şekilde tasarlandığını belirten Şahin, bu yatırımla dışa bağımlılığın azaltılacağını ve yüksek maliyetli testlerin yurt içinde yapılabileceğini söyledi. Ayrıca test, analiz ve belgelendirme ücretlerinin özel sektörle kıyaslandığında yüksek olduğunu belirten Zeytinoğlu, kamu hizmetlerinin daha erişilebilir olması gerektiğini ifade etti.