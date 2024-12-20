Zeytinyağı fiyatları ocak ayında açıklanacak

Ege yöresinde yüzbinlerce zeytin üreticisi Tariş’in zeytinyağı fiyatlarını açıklamasını bekliyor. Her sene Kasım ayında açıklanan zeytinyağı fiyatlarının bu güne kadar açıklanmaması üreticileri tedirgin ederken, Burhaniye 76 nolu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifinin olağan genel kuruluna katılan Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, zeytinyağı fiyatının ocak ayında açıklanacağını duyurdu.

"Ürettiğimiz yağ tükettiğimizden çok az"

Bu sene Türkiye’nin yanı sıra diğer ülkelerde de ürün bolluğu olduğunu kaydeden Fikret Akova, “Burhaniye Kooperatifi kooperatiflerin en büyüğüdür. Sizler de bu büyümeye destek veren ortaklarsınız. Şu anda yurt dışında İspanya başta olmak üzere müthiş bir ürün rekoltesi var. Üretilen zeytinyağını yurt içinde tüketemiyoruz. Onun için ihraç etmek zorundayız. 85 milyon nüfusumuz var. Kişi başı 2 kilo tüketim var. Yurt içinde toplam tüketim 170 bin ton. Oysa 475 bin ton tahmin var. Ürettiğimiz yağ tükettiğimizden çok az. Bugün Tariş ortağı olmayan, Tariş’e bir kilo yağ vermemiş insanlar konuşuyorlar. Tariş özerk bir yapı. Arkamızda devlet desteği yok. Geçen yıl kilo başına 80 kuruş destekleme verildi. Bu rakam bu yıl bir liraya çıktı. Biz bunun kilo başına 15 liraya çıkmasını istiyoruz. Bunun için hepinize görev düşüyor. Siyasilere baskı yapın. Yılbaşından sonra ocak ayı içinde zeytinyağı fiyatını açıklayacağız. Geçtiğimiz yıl bin 400 ton yağ satın aldık. Bu sene bugünü kadar bu rakam 2 bin 300 tona yaklaştı. 30 yıl sonra bu görevi devraldık ancak, o kadar olumsuzluklarla karşılaştık ki bunun altından ancak Burhaniye çıkar diye düşünüyorum. Kooperatifimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.