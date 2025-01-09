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Zeytinyağı ihracatında rekor artış: ABD’ye satış 5 katına çıktı!

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı, 1 Kasım'da 2024'te başlayan ihracat sezonunda ihracatını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 101 artırırken, ABD'ye ihracat 5 katına çıktı.

Haber Merkezi
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Zeytinyağı ihracatında rekor artış: ABD’ye satış 5 katına çıktı!
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Ege İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, zeytinyağı ihracatçıları, 1 Kasım 2024'te başlayan ihracat sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Özellikle rekabetçi ülkelerdeki rekolte kaybı ve buna karşılık Türkiye'deki ürün bolluğu ihracatçılara avantaj sağladı. Sezonun 2 ayında miktar olarak yüzde 101 artışla 16 bin 86 tona çıkan zeytinyağı ihracatından 86 milyon 405 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

İhracatın yaklaşık yarısı ABD'ye

Türkiye'nin en çok zeytinyağı sattığı ABD'ye ihracat 2023'ü aynı dönemine göre 5 katına çıkarak 7 bin 520 tona ulaştı. Bu ülkeye ihracattan sağlanan gelir yüzde 260 artarak 39 milyon 106 bin dolara çıktı.

Zeytinyağında önemli rakiplerden olan İtalya'ya ihracat yüzde 442 artışla bin 811 tona, değerde ise yüzde 318 yükselişle 8 milyon 13 bin dolara ulaştı. İspanya'ya ise 5 milyon 686 bin dolarlık bin 224 ton zeytinyağı satıldı.
Suudi Arabistan'a yüzde 157 yükselişle 930 ton, değerde ise yüzde 57 artışla 4 milyon 597 bin dolarlık zeytinyağı ihracatı için imza atıldı.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, 2024-2025 sezonunda 3 milyon 600 bin ton zeytin, 475 bin ton zeytinyağı rekoltesi tahmin etmişti.

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