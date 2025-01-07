Zeytinyağında ihracat artışı yüzde 123’e ulaştı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türk zeytinyağı sektörü, ihracat yasağının kaldırılmasıyla birlikte uluslararası arenada yeniden iddialı bir konuma gelmek için harekete geçti. Zeytinyağı ihracatı, 1 Kasım- 25 Aralık 2024 tarihleri arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 123 artarak 13 bin 700 ton, tutarda ise yüzde 74 artarak 75 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), ihracat hedeflerini büyütürken, sürdürülebilir büyüme ve uluslararası tanıtım faaliyetleriyle sektörü güçlendirmeyi hedefliyor.

“5 yıl içinde hedefimiz 1,5 milyar dolar ihracat”

Yalnızca Ege Bölgesi’ni değil, tüm Türkiye’deki zeytin ve zeytinyağı sektörünü temsil ettiklerini söyleyen EZZİB Başkanı Emre Uygun, “İhracat yasağının kaldırılmasının ardından Türkiye geneli zeytinyağı ihracatında talep artışını incelediğimizde, ABD’nin yüzde 348 miktar artışı ve yüzde 239 tutar artışı ile lider konumda olduğunu görüyoruz. İtalya ise yüzde 236 miktar ve yüzde 198 tutar artışıyla ihracat yapılan ülkeler arasında 2. sırada. Avustralya da yüzde 146 miktar ve yüzde 128 tutar artışı ile dikkat çeken pazarlarımızdan biri. Bunun yanı sıra Kanada, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde de zeytinyağı ihracatımızın önemli ölçüde arttığını gözlemliyoruz. Bu olumlu gelişmeler, ihracat yasağının kaldırılmasının ardından Türkiye zeytinyağı sektörünün yeniden küresel pazarlardaki yerini güçlendirmeye başladığını gösteriyor” dedi.

İhracat yasağının hedeflenen pazar payı artışını sınırlayarak, yılsonu ihracat hedefi olan 1 milyar dolara ulaşmalarını engellediğini söyleyen Uygun, “Zor şartlarda kazanılmış birçok pazarı kaybetme noktasına geldik. Özellikle ihracat yasağı döneminde, üreticiler ve ihracatçılar hem ekonomik hem de ticari açıdan büyük sıkıntılar yaşadı. Fakat önümüzdeki 5 yıl içinde ihracatımızı 1,5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefledik” dedi.

“Avrupa’ya vergisiz ve kotasız ihracat imkanı sağlanmalı”

2023/24 sezonunda dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamalar nedeniyle ihracat hacminde yüzde 52’lik bir düşüş yaşandığını toplam ihracatın 70 bin 750 tona indiğini hatırlatan Emre Uygun, şöyle devam etti: “Ortalama ihracat fiyatımızdaki yüzde 54’lük artış sayesinde gelir kaybını yüzde 29 ile sınırlayarak sezonu 506 milyon dolarlık bir gelirle kapattık. Kısıtlamaların tamamen kaldırılması, Türk zeytinyağının yurtdışında daha geniş bir erişime sahip olmasını ve rekabet gücümüzün artmasını sağladı. EZZİB olarak, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık gibi önemli ticaret ortaklarımıza gümrük vergisiz ve kotasız zeytinyağı ihracat imkânları sağlanması ve bu pazarlarda Türkiye’nin ihracat kapasitesini artırma konusunda görüşmelerimize devam ediyoruz.”