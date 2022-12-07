Zincir mağaza soruşturmasında sözlü savunmalar başladı

ANKARA (EKONOMİ) – Rekabet Kurulu, toplam 20 şirket hakkında, uyumlu eylemi yasaklayan rekabet kanununun 4. Maddesini ihlal iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunmaları almaya başladı. Sözlü savunmanın ilk gününde, soruşturma heyeti zincir marketlerin daha önce başka bir soruşturma kapsamında idari para cezasına çarptırıldığını belirterek, mükerrer ceza yasağı gereği yeniden ceza verilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Bu görüş kapsamına giren şirketler, A101, BİM, Carrefoursa, Migros ve ŞOK olarak açıklandı. Heyet diğer hızlı tüketim malları üreticileri ile bazı tedarikçilere yönelik olarak ise ceza verilmesini talep etti. Sözlü savunmalar 6 ve 7 Aralık günü yapılacak. Savunmaların ardından, en geç 15 gün içinde Kurul kararı açıklanacak. Savunmaların ardından Kurul başkanının karar tarihine ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Sözlü savunmanın ilk gününde şirketler iddiaları reddetti.