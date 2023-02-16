Zincir marketlerde afet bilançosu netleşiyor

Ulusal zincir marketler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki mağazalarına yönelik hasar tespit çalışmalarına başladı.

Şuana kadar hasat tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yapan zincir maketlerden Şok 250, Bizim Toptan 4, Carrefoursa 2, Migros 66, BİM 250 mağazasının depremden etkilendiğini duyurdu.

Migros: 66 mağazamız kullanılamaz durumda

Migros, depremden etkilenen 10 ilde sahip oldukları 228 mağazadan 66'sının kullanılamaz durumda olduğunun değerlendirildiğini açıkladı. Migros Ticaret A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulundu. Şirketin açıklamasında 31 Ocak 2023 itibarıyla ülke genelinde 2 bin 927 mağazalarının bulunduğu ve depremden etkilenen 10 ilin tamamında kiralık ve sigortalı toplam 228 mağazaya sahip olunduğu bildirildi. Bu mağazalardan 66’sının kullanılamaz durumda olduklarının değerlendirildiği belirtildi.

Şok Market, 250 mağazasını kalıcı olarak kapatıyor

Şok Marketler, deprem bölgesinde önemli derecede etkilenen ve kalıcı olarak kapalı kalacağı öngörülen mağaza sayısının yaklaşık 250 olduğunu duyurdu.

Şok Marketler Ticaret A.Ş'den KAP’a yapılan açıklamada, “Bölgede bulunan mağazalarımızdan depremden önemli derecede etkilenen ve kalıcı olarak kapalı kalacağı öngörülen mağaza sayısı yaklaşık 250 olup, mağazalarımızda hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Depolarımız ve mağazalarımızın tümü kiralık ve sigorta kapsamındadır.” denildi.

1 adet Bizim Toptan ve 23 Seç market kullanılamaz durumda

Deprem bölgesinde hizmet veren diğer zincirler marketlerden Bizim Toptan’ın 1 adet ve franchise sistemiyle hizmet veren Seç’in 23 mağazası kullanılamaz durumdu.

Konuya ilişkin Bizim Toptan’dan KAP’a yapılan açıklamada, “Tamamen kiralık ve sigortalı olan mağazalarımızdan 1 adedi kullanılamaz hale gelmiş, 3 adedi ise önemli derecede etkilenmiştir. Bölgede yer alan yine kiralık ve sigortalı olan bir depomuzun kısmi raf hasarından dolayı faaliyetleri durdurularak bu depodan gerçekleşen faaliyetler diğer üç depomuza kaydırılmıştır. 4 mağazamızın da mümkün olan en kısa sürede yeniden hizmet verebilmesi için gerekli çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Deprem bölgesinde, yapısal olarak çalışması güvenli olduğu tespit edilen diğer 32 mağazamız ise bölge halkımıza hizmet etmeye devam etmektedir.” denildi.

Bizim Toptan’ın franchise sistemiyle hizmet veren platformu SEÇ marketçilikin bölgede bulunan 401 bayisinden 273’ü faal ve müşterilerine hizmet vermeye devam ederken 23 bayisi ise yıkılmış durumda. Kalan 105 bayinin tadilat, tamirat, relokasyon yönünden değerlendirmeleri devam ediyor.

Carrefoursa’nın iki mağazasının bulunduğu binalarda hasar var

Carrefoursa, KAP’a yaptığı açıklama ile deprem bölgesindeki iki mağazasının bulunduğu binalarda hasar olduğunu duyurdu.

CarrefourSA’dan yapılan açıklama şöyle: “Şirketimizin afet bölgesinde 12'si bayi olmak üzere toplam 32 mağazası bulunmaktadır. İki mağazamızın bulunduğu binalarda hasar söz konusu olup bu mağazaların faaliyetlerine yeniden başlamaları teknik incelemeler neticesinde kesinleşecektir. Söz konusu mağazaların toplam ciro içerisindeki payı son derece sınırlıdır. Bunun dışında Şirketimizin faaliyetlerini etkileyecek başka bir durum bulunmamaktadır.”

250 BİM mağazası kalıcı olarak kapalı olması bekleniyor

BİM, depremde hasar görmüş ve kalıcı olarak kapalı kalacak mağaza sayısını yaklaşık 250 olacağı tahmin edildiğini duyurdu.

Yapılacak detaylı teknik incelemeler neticesinde bu sayıda değişiklik olabilecekğinin kaydedildiği açıklamada, Malatya bölge deposu da kısmi hasardan dolayı lojistik faaliyetlerinin geçici olarak diğer bölge depolarına kaydırıldığı belirtildi.