Zincir marketlerde indirim furyası: Hangi market, ne kampanya hazırladı?

Önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla mücadele kapsamında gıda perakendecilerine yaptığı indirim kampanyası çağrıları sonrasında market zincirleri art arda indirime gittiklerini duyurmaya başladı.

Bakan Bolat’ın geçen günlerde Cumhuriyet’in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrilmişti.

Bolat’tan, perakende sektörünün diğer temsilcilerine yönelik çağrısını yeniledi. Bakan Bolat, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere tüm sektörleri Cumhuriyet’in 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Çağrıya ilk yanıt BMD Başkanı Sinan Öncel'den geldi. Öncel, 2018’de de benzer bir kampanyaya BMD markaları olarak canı gönülden katıldıklarını anımsatarak, çağrıya 60 bin mağazanın katılacağına inandığını söyledi. Aralarında Migros, BİM, Şok Marketler ve A101'in bulunduğu zincirler marketler de yaptıkları açıklamalarda indirime gideceklerini duyurdu.

Migros, 12 Ekim itibariyle başlayarak Kasım ayının sonuna kadar olan süreçte 15 bini aşkın üründe yüzde 20’den yüzde 50’ye varan indirimler sunacağını açıklarken BİM, Ekim ayı içerisinde 500 üründe yüzde 50’ye varan indirimler yapacağını duyurdu.