Zincir marketlerden alınan domateslerde pestisit tespit edildi

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Greenpeace Türkiye, “İçinde Ne Var?” kampanyası kapsamında İstanbul’da zincir marketlerden alınan domates örneklerine ilişkin analiz sonuçlarını açıkladı. Kuruluşun verdiği bilgiye göre Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir ve Kadıköy’deki 5 market zincirinden temin edilen 20 domates örneği, uluslararası akredite bir laboratuvarda incelendi.

Analizlerde örneklerin 3’ünde, yani yüzde 15’inde mevzuata aykırı pestisit kullanımı belirlendi. Mevzuata aykırılık saptanan 3 üründen 2’sinde domateste kullanımı ruhsatsız etken maddeler bulunduğu, bu ürünlerin reyondaki Hal Kayıt Sistemi bilgilerine göre “iyi tarım” logolu olduğu aktarıldı.

Greenpeace Türkiye, bir üründe ise 31 Aralık 2010 itibarıyla tamamen yasaklanan Chlorfenapyr etken maddesinin tespit edildiğini duyurdu. Çalışmada ayrıca 20 ürünün 7’sinde 3’ten fazla pestisit bulunduğu kaydedildi.

20 üründen 14’ünde PFAS tespit edildi

Çocuk sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtilen per- ve polifloroalkil maddeleri (PFAS) içeren pestisitlerin de incelendiği araştırmada, 20 örneğin 14’ünde en az bir PFAS’li maddeye rastlandığı belirtildi. Örneklerin yalnızca birinde herhangi bir pestisit izine rastlanmadığı bildirildi.

Greenpeace Türkiye, analiz sonuçlarının yanı sıra market zincirlerinin pestisit politikalarını değerlendiren bir “Market Karnesi” de hazırladı. Karnede, marketlerin kamuoyuna açıkladığı politika taahhütlerine 75 puan, bağımsız laboratuvarda test edilen ürün sonuçlarına ise 25 puan ayrıldı.

Kuruluş, organize perakende zincirlerinden taze meyve ve sebze tedarik zincirinde tam şeffaflık sağlanmasını, pestisitlerin oluşturduğu “kokteyl etkisine” sıfır tolerans gösterilmesini, daha katı kalıntı limitleri uygulanmasını ve çiftçi refahının korunmasını talep etti.

Greenpeace ayrıca yaş meyve ve sebze tedarik zincirinde bağımsız laboratuvar denetimlerinin standartlaştırılmasını ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Bir üründe yasal sınırların altında olsa bile en fazla 3 farklı pestisit etken maddesine izin verilmesi, marketlerin iç standartlarında maksimum kalıntı limitlerini devletin belirlediği sınırların yüzde 20 altında tutması önerildi.

Greenpeace Türkiye’den market zincirlerine çağrı

''Pestisitsiz gıdaya erişim bir hak. Resmi verilere göre daha 2021 yılında pazarın yüzde 60’ına yakınını elinde tutan market zincirleri için denetim altyapısı kurmak maliyetli ya da imkansız değil.''

Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021-2023 dönemine ilişkin verilerinde 55 üründe yapılan denetimlerde alınan 246 bin 946 numuneden 6 bin 369’unda uygunsuzluk tespit edildiğini açıkladığını hatırlattı. Özyer, yeni aşamada kampanyanın odağına tedarik zincirinde belirleyici konumdaki organize perakende zincirlerini aldıklarını söyledi.