Zincirleme iflas alarmı: Konkordato başvuruları yüzde 236 artış gösterdi

Ekonomi yönetiminin enflasyonu kontrol altına almak için uyguladığı sıkı para politikası, yüksek faizler ve krediye erişim güçlükleri, özellikle tekstil, inşaat ve mobilya sektörlerindeki küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) zor durumda bıraktı. Yılın ilk altı ayında konkordato ilan eden ve iflas eden şirket sayısında geçen yıla kıyasla rekor artışlar yaşandığı bildiriliyor.

En çok etkilenen sektörler ise tekstil, inşaat ve mobilya

CNBC-e'nin haberine göre, yılın ilk altı ayında konkordato talebinde bulunan şirket sayısı bir önceki yıla göre büyük artışlar gösterdi. Bu dönemde geçici mühlet kararı verilen firma sayısı yüzde 108 artarak 1.259'a, kesin mühlet kararı verilen firma sayısı ise yüzde 236 artışla 822'ye ulaştı. Konkordato talebi reddedilen şirket sayısı yüzde 95 artarak 333'e, iflasına karar verilen şirket sayısı ise yüzde 101 artışla 553'e çıktı. Bu süreçten en çok etkilenen sektörler ise tekstil, inşaat ve mobilya oldu.

Maliyet baskısı ve finansman sorunlarının bir sonucu

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, konkordato başvurularındaki artışın, sektördeki maliyet baskısı ve finansman sorunlarının bir sonucu olduğunu söyledi. Özellikle fason üretim yapan ve öz sermayesi zayıf firmaların daha kırılgan bir yapıda olduğuna dikkat çeken Öksüz, asgari ücretin işverene maliyetindeki artışın da baskıyı yükselttiğini belirtti.

Bu durumun tüm sektörel ekosistemi tehdit ettiğini vurgulayan Öksüz, konkordato kararının tedarikçiden lojistiğe kadar birçok şirketi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Zincirleme iflasların önüne geçilmesi için ihracatçılara özel finansman modelleri ve enerji maliyetlerini dengeleyici destekler sunulması gerektiğini belirten Öksüz, konkordato sisteminde alacaklı şirketlerin de korunması gerektiğini savundu.

"Birçok firma üretim kapasitesini düşürmek zorunda kaldı"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Erkan Özkan da benzer endişeleri dile getirdi. Ekonomik koşulların KOBİ'leri zorladığını ve birçok firmanın üretim kapasitesini düşürmek zorunda kaldığını ifade eden Özkan, sermaye yetersizliği ve finansal esnekliğin kısıtlı olmasının KOBİ'lerin rekabet gücünü zayıflattığını söyledi. Özkan, bu süreçte kurumsallaşma ve dijital dönüşüm gibi alanlarda firmalara yönelik eğitim ve mentorluk faaliyetlerinin artırılması gerektiğini belirtti.