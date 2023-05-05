Ziraat Bankası, 1 milyar dolar yurtdışı finansmanı sağladı

Ziraat Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Bankası'nın Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı’nın (Diversified Payments Rights DPR) kuruluşunu tamamlayarak, program altında 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli, toplamda 1 milyar dolar ihraç gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada programın, dolar cinsi mal ve hizmet, ihracat, turizm, sermaye girişi ve bireysel transferleri içeren yurt dışı havalelere dayalı olarak tasarlandığı belirtilerek, ilk tertip ihraçların da uluslararası yatırım bankalarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca seküritizasyon işleminin, teminatlı yapısı nedeniyle alternatif finansman kaynaklarına kıyasla maliyet ve vade avantajına sahip olduğu ifade edildi ancak maliyet bilgisi yer almadı.