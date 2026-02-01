Ziraat Bankası 1 milyar dolarlık DPR finansmanı sağladı

Ziraat Bankası, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR Programı) kapsamında, uluslararası ölçekte saygın bir kurumsal yatırımcıdan 5 yıl anapara geri ödemesiz, toplam 12 yıl vadeli 1 milyar dolar tutarında uzun vadeli dış finansman işlemini başarıyla tamamladığını bildirdi.

Bu işlem, son yıllarda Türkiye'nin finans sektöründe tek seferde gerçekleştirilen en uzun vadeli ve en yüksek tutarlı DPR finansmanı olma özelliği taşımasının yanı sıra küresel yatırımcıların uzun vadeli perspektifle Türkiye ve Ziraat Bankasına duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu program sayesinde Ziraat Bankası, uzun vadeli, öngörülebilir ve maliyet etkin kaynaklara erişimini sürdürürken, Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda kesintisiz finansman desteği sağlamayı amaçlıyor.

"20 ülke 128 noktada faaliyet gösteriyoruz"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankanın uluslararası operasyonel gücüne dikkati çekerek, yurt içinde dış ticarette liderliğini sürdüren Ziraat Bankasının yurt dışında da 20 ülke 128 noktada faaliyet gösterdiğini belirtti. Çakar, "Dünyanın dört bir yanındaki muhabir bankalarımız aracılığıyla dış ticaretin finansmanına yönelik çözümler ve uluslararası ödeme hizmetleri sunuyoruz. Uzun yıllara dayanan bu işbirlikleri, bankamızın küresel finans sistemindeki güçlü konumunu istikrarlı biçimde pekiştiriyor" açıklamasında bulundu.

Gerçekleştirilen finansmanın Ziraat Bankasına ve Türkiye'ye duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu belirten Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı'mız kapsamında sağladığımız 1 milyar dolarlık uzun vadeli kaynak, bankamızın finansal dayanıklılığına ve bilanço gücüne duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Uluslararası kurumsal yatırımcıların uzun vadeli perspektifle bu işleme katılımı, Ziraat Bankasının küresel ölçekteki itibarını net biçimde ortaya koymaktadır. Bu kaynak, başta tarım, ihracat, KOBİ’ler ve yatırım odaklı sektörler olmak üzere üretimi destekleyen ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayan alanlarda değerlendirilecektir. Ziraat Bankası olarak reel sektörü destekleyen güçlü finansman yapımızla Türkiye ekonomisinin büyüme yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceğiz."