Ziraat Bankası 2026’nın ilk yarısında 74,2 milyar lira net kâr açıkladı

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Ziraat Bankası’nın 2026’nın ilk yarısındaki toplam kredi hacmi 6 trilyon 958,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın nakdi kredi hacmi 4 trilyon 929 milyar TL, gayri nakdi kredi hacmi ise 2 trilyon 29,6 milyar TL oldu.

TL kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 66 olarak gerçekleşirken, takipteki kredi oranı yüzde 1,9 seviyesinde kaydedildi.

Ziraat Bankası’nın mevduatı 5,8 trilyon liraya yaklaştı

Ziraat Bankası’nın toplam mevduatı ilk yarı sonunda 5 trilyon 780,8 milyar TL, özkaynakları ise 772,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, yurt dışı fonlama tarafındaki faaliyetlerini de sürdürürken, yaklaşık 26 milyon aktif mobil bankacılık müşterisine ulaştı.

Ziraat Bankası’nın tarım kredileri 1 trilyon liraya ulaştı

Ziraat Bankası, seçici kredi politikası kapsamında tarım başta olmak üzere yatırım, üretim, istihdam ve ihracata yönelik finansman desteğini sürdürdü.

Tarım kredilerinin hacmi 2026’nın ilk yarısında 1 trilyon TL’ye ulaşırken banka; mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme, verimlilik, gıda güvenliği, kırsal kalkınma ile kadın ve genç çiftçilere yönelik finansman sağlamaya devam etti.

Uluslararası faaliyet ağı 21 ülkeye ulaştı

Ziraat Bankası, Arnavutluk’taki Tiran Şubesi’nin faaliyete geçmesiyle uluslararası varlığını 21 ülkeye taşıdı. Banka, 145 ülkede yaklaşık 1.800 muhabir bankayla faaliyetlerini sürdürüyor.

Açıklamaya göre Ziraat Bankası, 12 küresel ticaret koridorunun tamamında yüzde 20’yi aşan dış ticaret pazar payına ulaşırken, Türkiye’nin ihracatının yüzde 25’ine aracılık etti.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, ikinci çeyreğin küresel belirsizlikler, sıkı parasal koşullar ve artan fonlama maliyetlerinin etkili olduğu zorlu bir dönem olduğunu belirtti. Çakar, bankanın güçlü finansal yapısı ve bilanço yönetimiyle büyümeyi sürdürdüğünü belirterek, yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.