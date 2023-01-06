Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: Kullandırdığımız tarımsal kredileri iki kat artırdık

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programının ikincisi Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Açılışta konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarım bankacılığındaki stratejilerini Nisan 2001’de Tarım Ekosisteminin Finansmanı olarak belirlediklerini, bu stratejilerini dört ana başlık üzerine inşa ettiklerini söyledi.

Bu stratejileri sıralayan Çakar, "Bunlar, çözüm odaklılık, güçlü iletişime dayalı sürdürülebilir ve ulaşılabilir finansman olarak belirlemiştik. Bu çerçevede katma değerli üretimi, ölçek ekonomisi, kooperatif bankacılığı, teknoloji yoğun tarımı, tarımda sanayi entegrasyonunu, çevreye duyarlı kredileri, kadın ve gençlere özel uygulamaları ana hedeflerimiz olarak belirlemiş ve bunları çalışmalarımızın ana konusu edinmiştik. Peki bu aradan geçen sürede biz ne yaptık? 2022 yılında kullandırdığımız tarımsal kredileri 2021 yılına göre iki kat arttırarak 109 milyar TL'den 232 milyar TL'ye çıkardık." ifadelerini kullandı.

Ayrıca "Ulaşılabilir Finansman Stratejileri" çerçevesinde kredi kullandırdıkları çiftçi sayısının da 1 milyona ulaştığını belirten Çakar şunları kaydetti: "Ziraat Bankasının kullandırdığı tarım kredilerden yararlanan çiftçi sayısının artması, uygun maliyetli finansmana erişimin kolaylaştığının göstergesi olması açısından çok değerlidir. Hedeflerimiz doğrultusunda küçükbaş hayvancılığa yönelik 'Köyde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında 7 bin 314 üreticimiz, 1,2 milyar TL kullanarak 702 bin küçükbaş hayvan sahibi oldular. Projenin büyükbaş hayvanlara yönelik uygulamasını da geliştirdik. Ve bu kapsamda hayvancılık kooperatifleri, damızlık sığır yetiştiricileri, Türkiye süt üreticileri, köy kooperatifleri, tarım kooperatifleri merkez birlikleriyle iş birliği, protokolleri imzalayarak projeye start verdik. Ümit ediyorum ki küçükbaş hayvancılıkta yakaladığımız başarıyı büyükbaş hayvancılıkta da yakalayacağız."

12 ay boyunca tarımsal kredinin devam etmesinin, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin, gıda güvenliğinin, fiyat istikrarının sağlanmasında özellikle jeotermal enerji kullanılarak ısıtılan seraların stratejik önemi olduğuna dikkati çeken Çakar, verilen kredilerle 'Burada da seracılık yapılır mı?’ endişesinin olduğu yerlerde bile bugün jeotermal ısı kullanılarak modern ve örnek seralarda üretim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tarımda mekanizasyon kullanımının geliştirilmesi amacıyla yine son 2 yıl içerisinde 61 bin üreticiye 3,5 milyar TL küçük ekipman kredisi, 117 bin üreticiye 34,5 milyon TL traktör kredisi, 39 bin üreticiye 4,7 milyar TL tarımsal mekanizasyon kredisi kullandırdıklarını aktaran Çakar, böylece üreticilerin güncel teknolojiyi kullanarak tarımsal üretim yapmalarına destek olduklarını söyledi.

“Genç çiftçi ve kadın çiftçi kredilerinin büyük ilgi uyandırdı"

Tarımsal üretim yapmak isteyen kadın ve gençlere yönelik olarak hayata geçirdikleri genç çiftçi ve kadın çiftçi kredilerinin büyük ilgi uyandırdığını belirten Çakar, "Bankada hakikaten gençlerin ve kadınların tarımsal üretimde yer almalarını özellikle istiyoruz. Ülkemiz tarımı ve ülkemiz geleceği açısından bunun stratejik öneme haiz olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

Çakar, üreticilerin elektrik faturalarını ödemesi konusunda da destek olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Üreticilerimizin birikmiş elektrik borçlarının taksitlendirilerek ödenmesi ve yeni elektrik faturalarının düzenli şekilde ödenmesini sağlamak amacıyla tarımsal elektrik kredileri ürününü devreye almıştık. Bu kredilerle yine kısa süre içerisinde 1.855 üreticimiz yaklaşık 1,2 milyar TL kredi kullanarak elektrik borçlarını ödemiş oldular. Ayrıca yeni faturalarını da bankamızın hasat sonrasında ödemek üzere kredilerini kullanarak yeniden vadelendirdiler."

“Takipteki tarım kredileri oranı yüzde 1’in çok altında”

Alpaslan Çakar, "Ziraat Bankası'nın kullandırdığı tarım kredilerinden kaynaklı takipteki kredi oranı yüzde 1’in çok altındadır. Doğru zamanda ve doğru modellerle kredi kullandırıldığında bizim çiftçimiz borcunu her zaman ödemiştir. Bizim çiftimiz vefakardır ve sözünün eridir. Bu hep böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacağına inancımız tamdır. Biz sizleri iyi günde ve zor günde de yalnız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız." dedi.

Tarım Ekosistemi Buluşması programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının da katılımı bekleniyor.