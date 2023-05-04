Ziraat Bankası, Rusya ödemelerine aracılık edebilir

Üst düzey bir Türk yetkili, Karadeniz tahıl koridorunun süresinin uzatılması görüşmeleri kapsamında Ziraat Bankası'nın Rusya'nın tahıl ihracatı için yapacağı ve alacağı ödemelere aracılık edebileceğini, ancak bunun işlem bazında ABD ve Birleşmiş Milletler'in (BM) yazılı onayı ve görevlendirmesi olmadan gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Rus işgaline karşı savaşan Ukrayna'nın tekrar tahıl ihraç etmesine imkan veren ve dünya gıda fiyatlarının düşmesini sağlayan Karadeniz tahıl koridoru anlaşması geçen yıl Türkiye ve BM'nin arabuluculuğuyla imzalandı. Anlaşma belirli sürelerle uzatılıyor.

Ancak Rusya, anlaşma kapsamında kendisine verilen sözlerin tutulmadığını, tahıl ve gübre ihracatı önündeki engellerin kaldırılmaması halinde Mayıs ortasında anlaşmadan ayrılacağını belirtmişti. Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı bankacılık ve sigortacılık yaptırımları Rus bankaların uluslararası ödemelerde bulunmasını engelliyor veya zorlaştırıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın itirazlarının giderilmesi için yapılan müzakereleri hakkında geçen hafta yaptığı açıklamada Ziraat Bankası'nın ödemelere aracılık yapabileceğini belirtmişti.

Reuters'a bilgi veren bir üst düzey yetkili Ziraat Bankası'nın aracılık yapması için görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, "Ziraat Bankası, JPMorgan örneğinde olduğu gibi ABD ve BM'nin yazılı onay ve görevlendirmesiyle işlemlere aracılık edecek, yazılı onay olmazsa gerçekleşmez" dedi.

Yetkili ilgili ülke ve kuruluşlardan her bir işlem bazında yazılı onay verilmemesi halinde Ziraat Bankası'nın bu mekanizmada yer almayacağına dikkat çekti.

Taraflar arasında müzakerelerin devam ettiğini ifade eden yetkili, şu anda sadece Rusya'nın tahıl ihracatı ödemelerine aracılık edilmesinin öngörüldüğünÜ belirtti. Rusya'nın gübre ihracatı ödemelerine aracılık yapıp yapmayacağı konusunda ise yorum yapmadı.