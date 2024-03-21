Ziraat Bankası'ndan 300 milyon dolarlık yurt dışı finansman

Ziraat Bankası, İngiltere’nin uluslararası ölçekteki bir yatırım bankasıyla 300 milyon dolar tutarında, 4 yıl vadeli, teminatlı dış finansman işlemi gerçekleştirdi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Ziraat Bankası olarak, istikrarlı ve dengeli büyüme stratejilerimiz doğrultusunda dış finansman kaynaklarımızı çeşitlendirmekte ve uzun vadeli borçlanma imkanlarımızı artırmaktayız." denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Son dönemde Türkiye ekonomisinde görülen olumlu gelişmeler ve uygulanan program kapsamında atılan adımlar neticesinde, ülkemiz bankacılık sektörüne olan güvenin hızlanarak artmaya devam ettiği görülmektedir. Türkiye’nin kredibilite artışı, uluslararası finans sistemine başarılı entegrasyonumuza katkı sağlarken, iyileşen koşullarda uluslararası nitelikli fon akışının sürmesine ve uluslararası paydaşlarımızla iş birliklerimizin güçlenerek devam etmesine destek vermektedir.

Dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme stratejimiz, önümüzdeki dönemlerde de kararlılıkla sürdürülecektir"