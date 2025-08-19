Ziraat Bankası’ndan CHP'li vekil Cevdet Akay’ın iddialarına yanıt

Ziraat Bankası sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın açıklamalarındaki iddiaların kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmaya ve banka ile yöneticilerin itibarını zedelemeye yönelik olduğunu belirtti.

Banka açıklamasında bankanın 161 yıllık geçmişi, 6.9 trilyon lirayı aşan aktif büyüklüğü ile bir çok bilanço kaleminde ve karlılıkta Türkiye'nin lider bankası olduğu kaydedilerek şöyle denildi:

"Ziraat Bankası çiftçisinden emeklisine öğrencisinden sanayicisine kadar herkesin ve her kesimin en yakın finansal paydaşı olmuştur.

Söz konusu açıklamada yer alan iddiaların aksine bankamızca kullandırılan krediler bankacılık usul ve esaslarına göre tahsis edilmekte olup, hiçbir kişi veya gruba ayrıcalıklı bir uygulama söz konusu değildir.

Ziraat Bankası dün olduğu gibi bugün de çiftçimizin, üreticimizin sanayicimizin yanında olmaya devam ederek güçlü büyümesini sürdürmeye ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir.

Sayın milletvekili tarafından belli periyotlarla bankamız ve yöneticilerimizin saygınlığını hedef alan bu tür iddia ve iftiralar karşısında her türlü yasal hakkımızın saklı tutulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

CHP'li vekil Cevdet Akay ne dedi?

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Ziraat Bankası ile ilgili iddialarda bulundu.

Akay, "Ziraat Bankası’nın başta genel müdür olmak üzere bazı yöneticileri, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım’ı babalarının çiftliği gibi kullanmışlar” dedi.

CHP'li vekil, BDDK'ya “Neden bankaları gerektiği gibi denetlemiyorsunuz? Daha doğrusu, Ziraat Bankası’nı gerçekten denetliyor musunuz? Alparslan Çakar, ‘BDDK bana bir şey yapmaz çünkü başkanın kayınbiraderini Ziraat’a müdür yaptım’ diye ortalıkta konuşuyor” diye seslendi.