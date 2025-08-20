  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ziraat Bankası'ndan esnafa özel POS kampanyası
Takip Et

Ziraat Bankası'ndan esnafa özel POS kampanyası

Ziraat Bankası, pazar esnafına özel POS kampanyasıyla Android cihazları CepPOS’a dönüştürme ve fiziki POS/YN ÖKC çözümleri sunarak avantajlı komisyon oranları ve ücretsiz/indirimli kullanım imkânı sağladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ziraat Bankası'ndan esnafa özel POS kampanyası
Takip Et

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, eğitim, sağlık, akaryakıt ve turizm gibi birçok sektöre daha önce özel fiyatlama seçenekleri sunan Ziraat Bankası, bu kez de pazarlarda faaliyet gösteren esnaf için özel olarak hazırlanan üye işyeri kampanyasını hayata geçirdi.

Kampanya ile nakit kullanımının yoğun olduğu pazarlarda kartlı ödeme kolaylığı sağlanarak müşterilere konfor sunulması hedefleniyor.

Kampanya kapsamında, pazar esnafı, Ziraat Bankası'nın Android cihazları POS'a dönüştüren "Bankkart CepPOS" ürünüyle yapılan işlemlerde yüzde 2,09'a varan avantajlı komisyon oranlarından faydalanabiliyor. Ayrıca, CepPOS kullanan esnaf için herhangi bir aylık POS ücreti alınmıyor.

Dileyen pazar esnafı ise komisyonsuz çalışma seçeneğini tercih edebiliyor. Bu durumda, işlemler 25 gün blokeli olarak gerçekleştiriliyor.

Fiziki POS veya Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC) kullanan pazar esnafı da kampanya kapsamında avantajlı komisyon oranlarından yararlanabiliyor. Bu cihazları tercih eden üye işyerleri için aylık POS/YN ÖKC ücretleri yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor.

Ziraat Bankası’nın pazar esnafına özel sunduğu kampanyadan faydalanmak isteyenler, en yakın Ziraat Bankası şubesinden veya "www.bankkartpos.com.tr" internet sitesinden detaylı bilgi edinebiliyor.

Ticaret Bakanlığı: Suriye'nin ithalat sınırlaması geçici bir uygulamaTicaret Bakanlığı: Suriye'nin ithalat sınırlaması geçici bir uygulamaEkonomi

 

23 yaşındaki genç başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu23 yaşındaki genç başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulunduGündem

 

Ekonomi
‘Tenekeden bina olmaz’a takılmadı, hafif çelik konutla Dominik’ten ABD’ye uzanacak
‘Tenekeden bina olmaz’a takılmadı, hafif çelik konutla Dominik’ten ABD’ye uzanacak
Borsa 30’da kârlar azaldı beş büyük zarar yazdı
Borsa 30’da kârlar azaldı beş büyük zarar yazdı
TİM/Gültepe: Sanayiyi ve rekabetçiliği destekleyecek politikalar hayata geçirilmeli
Sanayiyi ve rekabetçiliği destekleyecek politikalar hayata geçirilmeli
İTO/Avdagiç: Enflasyonla kur arasındaki korelasyon kayboldu, büyük baskı altındayız
Enflasyonla kur arasındaki korelasyon kayboldu, büyük baskı altındayız
Canva, 42 milyar dolarlık hisse satış sürecine girdi
Canva, 42 milyar dolarlık hisse satış sürecine girdi
Ticaret Bakanlığı: Suriye'nin ithalat sınırlaması geçici bir uygulama
Suriye'nin ithalat sınırlaması geçici bir uygulama