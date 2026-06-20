Ziraat Bankası’ndan KOBİ’lerin yeşil dönüşümüne güçlü destek

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefl eri doğrultusunda KOBİ'lerin yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla KGF ve KKB işbirliğiyle "Yeşil İhracat Kredi Paketi" ve "Yeşil Yatırım Kredi Paketi"ni hayata geçirdi.

İhracatçı KOBİ'lere dönüşüm finansmanı

Yeşil İhracat Kredi Paketi kapsamında sunulan kredi desteğinden yararlanmak isteyen firmaların iklim verilerine ortak erişim imkanı sağlayan KKB Greendeks Platformu'nda en az C seviyesinde aktif Greendeks skoruna sahip olmaları gerekiyor. Net ihracatçı KOBİ'lerin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansını raporlayan Greendeks, sunduğu gelişim odaklı aksiyon önerileriyle firmaların sürdürülebilirlik yapılarını güçlendirirken, reel sektör ile finans dünyası arasında güçlü bir köprü görevi üstleniyor.

Bu sayede net ihracatçı KOBİ'lerin sürdürülebilirlik performanslarının finansmana erişimde teşvik edilmesi hedefl eniyor. Kredi paketi ile sürdürülebilirlik performansını geliştiren ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıran işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Paket kapsamında kullandırılacak krediler, KGF kefaletiyle sunulacak olup firma veya risk grubu başına kredi üst limiti 50 milyon lira olarak uygulanacak. Krediler, işletmelerin ihracat faaliyetlerini sürdürürken sürdürülebilirlik yatırımlarını da destekleyecek önemli bir finansman kaynağı oluşturacak. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) muafiyeti ile sunulan krediler azami 3 ay anapara ödemesiz dönemli ve azami 24 ay vadeli olarak kullandırılacak.

Uzun vadeli yeşil yatırım desteği

İmalat, enerji, ulaştırma ve depolama, inşaat, turizm, ticaret ve bilgi teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği odaklı yatırımlarını desteklemek amacıyla devreye alınan "Yeşil Yatırım Kredi Paketi" kapsamında KOBİ'lerin yatırımları uygun koşullar ile finanse edilecek. 75 milyon liraya kadar olan kredi talepleri için KGF kefaleti imkanı da sunulacak. Söz konusu kredi, yatırıma konu faturaların finansmanı amacıyla kullandırılacak. Krediden faydalanacak firmaların en az C seviyesinde aktif Greendeks skoruna sahip olması gerekiyor. Paket kapsamında sağlanacak finansman ile işletmelerin enerji maliyetlerini azaltmaları, kaynak kullanım verimliliklerini artırmaları ve düşük karbonlu üretim süreçlerine geçişlerini hızlandırmaları amaçlanıyor. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredilerde firma veya risk grubu başına kredi üst limiti 75 milyon lira ve kredilerde aylık, 3 veya 6 aylık eşit taksitli ödeme planları ile azami 120 ay vade belirlenebilecek.

Çakar: Rekabet avantajına dönüştürüyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, ihracatçı KOBİ'lerin Türkiye ekonomisi açısından taşıdığı stratejik önemine dikkati çekerek, ülke ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştiren KOBİ'lerin, üretimin, istihdamın ve sürdürülebilir büyümenin temel taşı olduğunu belirtti. Çakar, "Ziraat Bankası olarak Kredi Garanti Fonu ve Kredi Kayıt Bürosu işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu finansman paketleriyle, KOBİ'lerimizin sürdürülebilirlik performansını finansmanla buluşturuyor, yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandırıyoruz." ifadesini kullandı. Greendeks skoru ile işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçmelerini ve geliştirmelerini teşvik ederken, yeşil dönüşümü aynı zamanda bir rekabet avantajına dönüştürmelerine katkı sağladıklarını kaydeden Çakar, amaçlarının, KOBİ'lerin yeşil finansmana erişimlerini kolaylaştırmak, küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefl erine güçlü katkı sunmak olduğunu aktardı. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de yeni yüzyılda Türkiye'nin üretim gücünü, ihracat kapasitesini ve küresel rekabetçiliğini daha da ileri taşıyacak en önemli dönüşüm alanlarından birinin yeşil ekonomi olduğunu belirtti. Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin ise sürdürülebilirliğin artık yalnızca çevresel bir sorumluluk değil aynı zamanda işletmelerin rekabet gücünü belirleyen stratejik bir unsur haline geldiğini ifade etti.