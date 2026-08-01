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Ziraat Bankası'ndan sistemlerdeki erişim sorunuyla ilgili açıklama: Teknik aksaklık giderildi

Ziraat Bankası, gece gerçekleştirilen planlı bakım esnasında yaşanan teknik aksaklığın giderildiğini ve tüm kanalların sorunsuz şekilde hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Ziraat Bankası'ndan sistemlerdeki erişim sorunuyla ilgili açıklama: Teknik aksaklık giderildi
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Bankanın X hesabından yapılan açıklamada, gece yapılan planlı bakım esnasında karşılaşılan teknik aksaklık nedeniyle sistemde erişim sorunu yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Aksaklık giderilmiş olup tüm kanallarımız sorunsuz şekilde hizmet vermeye başlamıştır. Yaşanılan erişim sorunu sebebiyle özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.