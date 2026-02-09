Ziraat Bankası'ndan Türkeli esnafına kredi desteği

Protokol, Türkeli Ziraat Bankası Müdürü Orhan Güven ile Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Karahan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Uygulamanın, Türkeli'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit akışını rahatlatması ve ticari faaliyetlerini güçlendirmesi amaçlanıyor.