  3. Ziraat Bankası'ndan Türkeli esnafına kredi desteği
Ziraat Bankası'ndan Türkeli esnafına kredi desteği

Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı ile Ziraat Bankası Türkeli Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçe esnafına yönelik özel kredi desteği hayata geçirildi.

Protokol, Türkeli Ziraat Bankası Müdürü Orhan Güven ile Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Karahan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Uygulamanın, Türkeli'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit akışını rahatlatması ve ticari faaliyetlerini güçlendirmesi amaçlanıyor.

