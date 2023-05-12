Ziraat Bankası'nın kârı 6.55 milyar TL oldu

Ziraat Bankası, birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre bankanın ilk çeyrek net kârı, geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık yüzde 3 düşüşle 6.55 milyar lira oldu.

Bankanın dün akşam KAP'a gönderdiği konsolide olmayan mali tablolarına göre, kredileri geçen yıl sonuna göre yüzde 14 artarak 1.44 trilyon liraya ulaştı.

Bankanın net faiz gelirleri ilk çeyrekte yüzde 12 artışla 19.6 milyar lira olurken, net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 141 artışla 5.4 milyar TL'ye ulaştı.

Öte yandan bankanın geçen sene ilk çeyrekte kaydettiği 164 milyon TL ticari kâr ise, bu sene ilk çeyrekte 177 milyon TL ticari zarara dönüştü.