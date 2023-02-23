Ziraat Katılım düşük kar payı oranlı 'tarım finansmanı' verilecek

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, kararda belirtilen usul, esas, limit ve oranlar dikkate alınarak, gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin, tarımsal amaçlı üretici birliklerinin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün de aralarında olduğu yapılara, Ziraat Katılım Bankası tarafından, 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 arasında (bu tarihler dahil) tarım finansmanlarına uygulanmakta olan cari kar payı oranlarından, finansman konuları itibarıyla belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve finansman üst limitleri aşılmamak suretiyle tarım finansmanı verilecek.

Söz konusu finansmandan, Türkiye içinde yapılan tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunanlar yararlanabilecek.

Doğal afetler nedeniyle finansmanların ertelenmesi ve taksitlendirilmesi

Karar kapsamında kullandırılan tarımsal finansmanlar, finansmana konu ürünler, 1 Ocak- 31 Aralık arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde, Bankanın kendi esas, usul ve mevzuatları çerçevesinde, vade tarihinden, hesap devresinden, taksit tarihinden itibaren ertelenebilecek ya da taksitlendirilebilecek. Bu karar ile taksitlendirilen tutarlar erteleme kapsamında yer almayacak.

​​​​​​​Söz konusu taksitlendirme veya ertelemelerden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hasar raporu ya da il ve ilçe hasar tespit komisyonu karar tarihinden itibaren bir aylık süre içinde Bankaya yazılı müracaat etmesi gerekecek.

Ertelenen finansmanlar nedeniyle müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

Hasar tespitlerinin ve hasar oranlarının üretici bazında belirlenmesi zorunlu olacak. Doğal afetler nedeniyle oluşan hasarların tespitinde TARSİM tarafından hazırlanan raporlar esas alınacak.