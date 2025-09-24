Ziraat Katılım halka arz yolunda ilk adımı attı

Türkiye’nin ilk kamu katılım finans kurumu olma özelliğini taşıyan Ziraat Katılım, halka arz sürecini resmen başlattı.

Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) inceleme ve onayına tabi olmak kaydıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz kapsamında, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla SPK’ya başvuru yaptı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Ziraat Katılım olarak gelecek hedeflerimize katkı sağlayacağına inandığımız halka arz sürecinin ilk adımını atmış bulunuyoruz. Ziraat markasının 160 yılı aşan geçmişi ve birikiminden aldığımız ilhamla, 10 yıl gibi kısa bir sürede yurt içinde 219 şubeye ulaştık. Sudan ve Somali’deki faaliyetlerimizle de Afrika kıtasında şube açan ilk Türk bankası olma unvanını kazandık. Bu adım ile Ziraat Katılım’ın güçlü özkaynak yapısını daha da sağlamlaştırmayı ve sürdürülebilir büyümemizi desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.