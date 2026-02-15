Ziraat Katılım’ın tarım desteğinden yararlanmada ‘borçsuzluk’ şartı esnetildi: Borcun yüzde 30'u borca kesilecek

ANKARA(EKONOMİ)-

Yapılan değişiklikle, destekten yararlanabilmek için vadesi geçmiş kamu borcu ve SGK prim borcu bulunmaması şartı kaldırıldı. Buna göre borçsuzluk şartını yerine getiremeyen yararlanıcıların kullanacakları finansmanın yüzde 25 banka tarafından ilgili tahsil dairelerine yatırılacak. Bu kapsamda tahsil edilecek tutar bir yıl içinde 300 bin lirayı aşamayacak.

Bu borç ödemesinin ardından finansman faydalanıcıya kullandırılacak. Hazine’nin kâr payı destekli finansman ile karşılanacak kâr payına ilişkin indirim oranı yüzde 25 olacak.

Öte yandan 400 bin liraya kadar temel hayvansal ve bitkisel üretim konularında tamamı ayni olan finansman için 2026 yılı sonuna kadar ‘borçsuzluk’ şartı aranmayacak.