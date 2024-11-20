Ziraat Yatırım: ABD vadelileri hafif artıda

Ziraat Yatırım, bu sabaha bakıldığında ABD vadelilerinin hafif artıda olduğunu açıkladı.

Ziraat Yatırım'dan konuya ilişkin değerlendirme

Ziraat Yatırım'ın değerlendirmesinde, dün jeopolitik gelişmeler piyasaların odağında olduğu aktarılırken şu bilgiler verildi:

"Ukrayna'nın ilk kez ABD'ye ait uzun menzilli füzelerle Rusya'ya saldırıldığı haberi risk iştahının zayıflamasına neden oldu. Altın, ABD tahvilleri gibi varlıklar ilk etapta talep görürken, borsalar baskı altında kaldı. Euro Stoxx 50 günü yüzde 0,8 oranında düşüşle tamamladı. Diğer yandan, akşama doğru piyasalarda kısmi toparlanma yaşandı. Gün içerisinde yüzde 0,6'ya kadar düşüş kaydeden EURUSD paritesi günü yatay bir görüntüyle kapatmayı başardı. Düşüşle açıldıktan sonra ABD borsaları da toparlandı. Nasdaq yüzde 1 oranında primle günü tamamladı. Üçüncü çeyrek finansalları iyi gelen Walmart'ın, 2025 beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi ve bugün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayacak Nvidia hisselerindeki yükseliş destekleyici oldu. Bu sabaha bakıldığında ABD vadelileri hafif artıda. Avrupa vadelileri ise (Almanya hariç) satış ağırlıklı seyrederken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi ise hafif ekside. Diğer yandan, paritelerde önemli bir hareket yok. Altın ise hafif artıda. Bu ortamda BIST100 endeksi güne hafif alıcılı bir görüntüyle başlayabilir. Ukrayna geriliminin daha fazla tırmanması durumunda yarınki kritik TCMB toplantısı öncesinde BIST100 endeksi önemli gözüken 9.130 bölgesini destek yaparak toparlanmak isteyebilir. Dün artan jeopolitik gerilimle birlikte Ulaştırma ve Bankacılık endeksleri öncülüğünde BIST100 günü yüzde 1,7 oranında düşüşle kapatmıştı. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları endeksi ise yüzde 1,8 oranında yükselerek pozitif ayrıştı.