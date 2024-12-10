Ziraat Yatırım: Ons altında kısa vadeli alıcılı bir seyir gözleniyor

Ziraat Yatırım’ın raporunda Suriye tarafındaki haber akışının yurtiçi fiyatlamalarda öne çıktığı ortamda iyileşen risk algısıyla birlikte 5 yıllık risk primi de 244 seviyesine kadar gerilediği belirtildi.

Ziraat Yatırım Raporu

Raporda şunlar aktarıldı:

“USD/TRY: Öte yandan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu toplantısında konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü belirtti. Bugün başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde dün akşam konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Komisyon çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, ülkemiz ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum" dedi.

“Bu sabaha bakıldığında veri tarafında sanayi üretimi ve işgücü istatistikleri takip edildi. Buna göre sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 oranında azaldı. Önceki daralma yüzde 2,3 idi. Diğer yandan, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ekim ayında 0,1 puan artarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. Kur tarafında ise önemli bir değişiklik yok. Sınırlı yükseliş eğiliminde olan kurda 34,80 seviyesinin hafif üzerindeki hareketlilik sürebilir. Bu sabah yurt dışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, dün negatif bölgede kapatan ABD borsaları bu sabah hafif de olsa ekside. Öte yandan, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri beklenirken, Dolar endeksi (DXY) 106 civarında yön bulmaya çalışıyor.

“EUR/USD: Bu hafta yapılacak olan ECB toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, Euro Bölgesi'ndeki daralma, siyasi belirsizlikler ve Trump'ın gümrük tarifeleri 50 baz puanlık indirimini de masada tutuyor. Öte yandan, ABD tarafında yarın açıklanacak olan TÜFE verisi, Fed'in faiz indirimi kararında etkili olabilir. Fed yetkililerinin temkinli açıklamaları ve Trump'ın Dolar'ı destekleyen söylemleri faiz indirimlerinin devamlılığı noktasında belirsizlikleri artırmaya devam ediyor.

“Dolar Endeksi (DXY) 106 seviyesinin hafif üzerinde seyrederken, EURUSD dünkü kapanışını yataya yakın bir şekilde 1,0554 seviyesinde tamamladı. Önümüzdeki günlerde yaşanacak makro olaylar volatiliteyi artırabilir. Teknik seviyelere bakıldığında ise 20 günlük hareketli ortalamasının üstünde tutunan paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,06 ve 1,0635 seviyeleri hedef olabilir. Aşağı yönlü bir harekette ise 1,0500 ve 1,0465 sıralı destekler olarak takip edilebilir.

“XAU/USD: Bir süredir yatay bir hareket sergileyen ons altında kısa vadeli alıcılı bir seyir gözleniyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisi paritede oynaklık yaratabilecekken, Çin'den daha fazla teşvik gelebileceğine yönelik haberler değerli madeni kısmen destekliyor olabilir. Dün yüzde 1 primle 2.660 seviyesinde tamamlayan değerli maden bu sabah da artı bölgede seyrediyor. Teknik olarak bakıldığında, 2.675 seviyesinin üzerinde 2.700 seviyesine doğru alımlar sürebilir. Öte yandan, olası düşüşlerde 2.648 ve 2.635 sıralı destekler olarak izlenebilir.”