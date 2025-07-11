Ziraat/Alpaslan Çakar: Türkiye’deki her 5 konut kredisinden biri Ziraat Bankası tarafından verildi'

CANAN SAKARYA/ANKARA

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankanın aktif büyüklüğünün 6.7 trilyon liraya ulaştığını, mart ayı sonu itibariyle 47 milyar lira karlılığa sahip olduklarını belirtti. Her 5 konut kredisinden birinin Ziraat Bankası tarafından verildiğini kaydeden Çakar, her 5 dış ticaret işleminden birinin Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiğini söyledi.

Çakar, TBMM KİT Komisyonuna yaptığı sunumda Ziraat Bankası tarafından 3.5 trilyon lirası nakdi olmak üzere 4.8 trilyon lira kredi verildiğini, sektör kredilerinin yüzde 17.5’ini Banka olarak verdiklerini söyledi. Çakar, konut kredilerindeki pazar paylarının yüzde 21 olduğunu belirterek, “Türkiye’deki her 5 konut kredisinin 1 tanesi Ziraat Bankası tarafından verildi. Türkiye’de ihracata en çok destek veren banka Ziraat Bankasıdır ve bugün itibarıyla 339 milyar lira bir desteği var. Türk dış ticaretinin yüzde 20’si Ziraat Bankası üzerinden geçiyor. Her 5 dış ticaret işleminden 1’i Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşiyor” dedi. Tarım sektörüne 706 milyar lira kredi kullandırdıklarını, bu kredilerin yaklaşık yüzde 92.5’ne karşılık gelen 653 milyar lirasının sübvansiyonlu kredi olduğunu kaydeden Çakar, yaklaşık 1 milyon civarında üreticiye tarımsal kredi kullandırıldığını ve takip oranının yüzde 1’in altında olduğunu belirtti.

"Arnavutluk’ta faaliyete geçeceğiz "

Ziraat Bankası'nın yurt dışı faaliyetleri hakkında da bilgi veren Çakar, 22 ülkede 130 noktada faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Arnavutluk’a müracaat etmiştik, muhtemelen bu ay içerisinde lisansı alacağız, bütün hazırlıklarımız tamam. Romanya’da bir banka kurma çalışmamız var, müracaatımızı yaptık. Orada da Merkez Bankasıyla müzakereler yaklaşık üç aydır devam ediyor. Suriye konusunda biz proaktifiz, orada da müracaatımızı yapmış durumdayız. Orada da yol alabilirsek yakında Suriye’de de ya şube, ya banka kurmuş olacağız” dedi.