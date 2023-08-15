Ziraat'ten 600 milyon dolarlık dış finansman

Ziraat Bankası, mali kaynak yapısının çeşitlendirilmesi, derinleşmesi ve uzun vadeli borçlanma imkanlarının artırılarak dış finansmanın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi stratejisi kapsamında faaliyetlerine devam ediyor.

Bu doğrultuda Banka, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen Eurobond ihracı ile 500 Milyon USD, %100’ün üzerinde oranla yenilenen sendikasyon kredisi ile 1,3 milyar USD ve kuruluşunu tamamladığı Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (Diversified Payments Rights-DPR) bünyesinde 1 milyar USD tutarında dış finansman sağladı.

Bunlara ek olarak Ziraat Bankası bu defa, uluslararası alanda yüksek kredibilitesi ve son dönemde uygulanmaya başlanan yeni para ve maliye politikalarının Türkiye ve Türk Bankacılık Sektörüne olumlu katkılarıyla, uluslararası nitelikte, saygınlığı yüksek bir yatırım bankası ile gerçekleştirdiği işlemle 5 yıl vadeli, toplam 600 milyon USD tutarında yeni bir kaynak sağladı.

Dış finansmana dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar “Gerçekleşen işlem, Bankamız açısından YP likidite temininin yanında uluslararası finans sistemine başarılı entegrasyonumuzu kanıtlar niteliktedir. Her zaman önceliğimiz olan ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına destek sağlanması amacıyla, çeşitlendirilmiş dış finansmana yönelik stratejilerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Bu vesile ile söz konusu işlemin tarafı olan yatırımcımıza iş birliği için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.